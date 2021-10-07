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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا تنهي استعداتها لاستقبال 824 ألف طالب في العام الجديد

محافظ قنا
محافظ قنا


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة استعداداتها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2021/2022 ، و أن عدد المدارس التى ستدخل الخدمة هذا العام بلغت 154 مدرسة منها ' 4 إنشاء جديد ، 22 إحلال كلى ، 25 إحلال جزئى، 11 توسع ، 3 تعلية ، 85 صيانة شاملة ، 3 بناء سور جديد " ليصل بذلك إجمالى عدد المدارس بالمحافظة إلى  2130 مدرسة جاهزة لإستقبال حوالى 824 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية" رياض أطفال – إبتدائى – إعدادى – ثانوى".


وأضاف الداودى، بأن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين ، خاصة فيما يخص التوسع فى بناء مدارس جديدة و زيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط و الجدية منذ اليوم الأول للدراسة.

 

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و أشار محافظ قنا ، إلى أن هناك متابعة مستمرة لإنتظام المنظومة التعليمية من خلال لجان متابعة ومرور دورية و تحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة عن طريق التواصل البنّاء مع  مجلس  الأمناء بمدراس المحافظة.


أكد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أنه تم تطعيم جميع المدرسين و الإداريين بالمدارس والإدارات التعليمية بإستثناء الحالات المُعفاه من التطعيم  مع التشديد على اتباع كافة إجراءات الأمن و السلامة والوقاية داخل المدارس ووضع ملصقات للتوعية بالأمراض وطرق الوقاية منها، فضلا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف خالد ، أنه سيتم بحث إمكانية العمل بنظام الفترتين في المدارس ذات الكثافات العالية لتحقيق التباعد الإجتماعى بين الطلاب لافتاً إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى أصبح حضور الطلاب إلزامى منذ اليوم الأول لعام الدراسى الجديد .
 

 

قنا الطلاب التعليم مدرسة العام

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