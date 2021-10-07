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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق مطار جزيرة لابالما بسبب ثوران عنيف لـ بركان كومبري فييخا |فيديو

بركان لابالما
بركان لابالما

قامت السلطات في جزيرة لابالما الإسبانية، بإغلاق مطار الجزيرة مجددا اليوم الخميس، بسبب انفجار بركان كومبري فييخا العنيف، واستمرار انبعاث الحمم البركانية بلا توقف في اليوم التاسع عشر علي التوالي.

ووفقا لوكالة فرانس برس، قالت المتحدثة باسم الشركة المشغلة للمطارات الإسبانية إن "المطار لم يعد يعمل في الوقت الراهن".

وأضافت: "يجب القيام بتنظيف الرماد الذي تجمع على المدرجات قبل التمكن من إعادة فتحه".

وتابعت: "إغلاق المطار للمرة الثانية منذ أن بدأ ثوران البركان في 19 سبتمبر يفترض أن يستمر طوال النهار مبدئيا".

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الحمم البركانية تتدفق من جبل لابالما

 

كما صرح المتحدث باسم المعهد البركاني لجزر الكناري، بأن البركان ينفث "الكثير من الرماد الذي يسقط على المطار لأن الرياح غيرت اتجاهها".

 

وحذرت احدي شركات الطيران، منذ مساء الأربعاء من أنها ستلغي رحلات وكتبت في تغريدة "غدا السابع من أكتوبر سيتم إلغاء كل رحلاتنا مع لاس بالماس".

 

وأوضحت أن "هذا التعليق سيستمر الى حين تحسن الأحوال وإلى أن نتمكن من الطيران مجددا بأمان".

 

 

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