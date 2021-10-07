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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساندي فرح تنتظر عرض "لغز الأقوياء".. وتنتهي من تصوير "كذبة كبيرة"

الفنانة ساندي فرح
الفنانة ساندي فرح

تنتظر النجمة اللبنانية ساندي فرح، عرض مسلسلها الجديد لغز الأقوياء، والذي تأجل عرضه رمضان الماضي، ليبدأ عرضه هذا الشهر على إحدى الفضائيات المشفرة، وتجسد ساندي ضمن أحداث المسلسل شخصية «محتالة» تحاول بكل الطرق أن تصل إلى قلب من تحب، لكنها تعاني طوال الوقت حباً من طرف واحد، وتدور الأحداث في إطار من الرومانسية.


المسلسل كتبه جيزيل سليم، ومن إخراج أيلي رموز، وإنتاج «جولد فيلم»، ويشارك في بطولته كارلوس عازار، وريم نصر الدين، ونادين تحسين بيك وختام اللحام.

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وعلى صعيد آخر انتهت ساندي من تصوير أحداث دورها في فيلم كذبة كبيرة، والذي من المفترض أن يتم الإنتهاء من مراحل المكساج والمونتاج، ليكون جاهز للعرض الفترة المقبلة، هو من إخراج نديم مهنا وإنتاج شركة “أن أم برو”، في أول تعاون بينهما، والذي تدور قصته حول الحياة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلعب ساندي دور المهووسة بمواقع التواصل والتي تحرص على أن تشارك المتابعين كافة تفاصيل حياتها مهما كانت بسيطة، متناسية الأمور الأهم في الحياة.

التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي أحداث المسلسل رمضان الماضي المطربة ريماس مواقع التواصل

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