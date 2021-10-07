جولة تفقدية لرئيس مياه بني سويف لمتابعة سير العمل بالمحطات

تفقدت المهندسة، دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، محطة المعالجة الثلاثية ومحطة مياه القضابي بفرع الفشن، وذلك لمتابعة سير الأعمال بالمحطات، والتشغيل الأمثل للمحطات والاهتمام بنظافتها والصيانة الدورية والمستمرة اللازمة.

كما أجرت جولة تفقدية للمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة مع بدء العام الدراسي الجديد وذلك للاطمئنان على خدمة مياه الشرب بعد توصيلها، وتأكيدا علي سعي شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف الدائم علي تقدم أفضل خدمة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وشهدت رئيس مياه بنى سويف، جانبا من الدورة التدريبية المقامة بالإدارة العامة للتدريب بعنوان (إعداد التقارير والإحصائيات”” QWI ) والتي تستهدف كيميائي محطات المياه وجودة المياه بقطاع المعامل بالشركة، والتى نظمتها الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة.