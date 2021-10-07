وزير العدل : لا توجد في مصر محاكمة سياسية..ومصطلح مختفي قسريا انتهى

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل،أن الوزارة تمد يد التعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وأضاف عمر مروان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إنه لا توجد في مصر محاكمة سياسية، مشيرا إلى أن هناك فرق بين المتغيب والمختفي قسريا.

وتابع عمر مروان، أن مصطلح “مختفي قسريا” انتهى بعد توضيح الحقائق، مؤكدا أن تطوير المنظومة القضائية بشكل شامل يهدف لتحقيق العدالة الناجزة.

القضاء له مكانته المرموقة

واشار وزير العدل إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن القضاء له مكانته المرموقة في نفس كل مصري بما يحقق من عدالة تنتشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة.