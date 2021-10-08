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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علاج التهاب سقف الفم بالأعشاب

صدى البلد

إذا كنت تحاول علاج التهاب سقف الفم بالأعشاب قد توجد العديد من الطرق المنزلية التي يمكن ان تعتمدي عليها في الشفاء. 

 

علاج التهاب سقف الفم بالاعشاب 

 

 ونقدم لكم علاج التهاب سقف الفم بالأعشاب 

شاي جذر العرقسوس هو الأفضل علي الإطلاق كما أنه هو احدي العلاجات المنزلية بالهند لعلاج التهاب سقف الحلق ، ثم عليك تطبيق بعض الخطوات لعلاج التهاب سقف الفم بالأعشاب. 

احصل على قسط كبير من الراحة لمنح جهاز المناعة لديك فرصة لمحاربة العدوى.

لتسكين آلام التهاب الحلق:

تغرغر بمزيج من الماء الدافئ و 1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة من الملح.
اشرب السوائل الدافئة التي تلطف الحلق ، مثل الشاي الساخن بالعسل أو مرق الحساء أو الماء الدافئ بالليمون. يعتبر شاي الأعشاب ملطفًا بشكل خاص لالتهاب الحلق .
برّد حلقك عن طريق تناول مشروب بارد مثل المصاصة أو الآيس كريم.
مص قطعة حلوى صلبة أو حبة استحلاب.
قم بتشغيل مرطب الهواء بالرذاذ البارد لإضافة الرطوبة إلى الهواء.
أرِح صوتك حتى يتحسن حلقك.


مشاكل سقف الحلق 

من مشاكل سقف الحلق التي يمكن أن يتعرض لها البعض بعد الإصابة بالتهاب سقف الحلق هو مضاعفات المرض ، فقد تؤدي العدوى التي تسبب التهاب الحلق إلى ظهور علامات وأعراض أخرى ، بما في ذلك:

حمى
سعال
سيلان الأنف
العطس
آلام الجسم
صداع الراس
الغثيان أو القيء
متى ترى الطبيب
توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالذهاب إلى الطبيب إذا لم يختفي التهاب الحلق عند الاطفال مع أول مشروب في الصباح ، والحصول على رعاية فورية إذا كان يعاني من علامات وأعراض شديدة، مثل:

صعوبة في التنفس
صعوبة في البلع
سيلان اللعاب غير المعتاد وعدم القدرة على البلع
 

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