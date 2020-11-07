بدون مضادات حيوية.. وصفة مذهلة تخلصك من التهاب الحلق

تكثر حالات الإصابة بإلتهاب الحلق فى الشتاء والتى يصاب بها الاطفال بنسبة أكبر إليك أهم أسباب الإصابة بالتهاب الحلق وأعراص رئيسية لألتهاب الحلق وعلاجات سريعه من منزلك تخلصك منه.
أسباب التهاب الحلق:
ووفقا لما ذكره موقع " nhs" فإن التهاب الحلق مرض غير معدى وهو من الامراض الشائعة في سن الطفولة، ولكن يمكن أن يصاب به بعض المراهقين والبالغين أيضًا، وعادة ما تختفي الأعراض من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام.
يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية حيث يمكن لبعض الأمراض الفيروسية ان تسبب التهاب الحلق، وأغلب هذه الأسباب الزكام و الانفلونزا و مرض الحصبة و جدري الماء .
أعراض رئيسية لألتهاب الحلقوتعد من أبرز أعراض إلتهاب الحلق صعوبة في البلع و ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى و السعال و المعاناة من الصداع
وألم الأذن مع الشعور بالتعب
على الجانب الأخر إذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية إليك وصفة سريعه لتهدئة التهاب الحلق.
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وصفة خل العسل والجنزبيل
المكونات:
كوب ماء دافىء
ملعقة من الجنزبيل المطحون
ملعقة عسل ابيض
قومى بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا يساعد خل التفاح على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.