ضبط ٣ قضايا تهريب عبر منافذ الجمهورية خلال ٢٤ ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (3) قضايا أبرزها (رولات أقمشة – أحذية متنوعة).

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الأثرية تم ضبط قضية و فى مجال الأمن العام تم ضبط (46) قضية وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1609) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (226) حكم قضائى متنوع و فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.