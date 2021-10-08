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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة السيناريست والمؤلف المسرحي "ياسر بدوي" وزملائه ينعونه

الراحل ياسر بدوي
الراحل ياسر بدوي

أعلن نجل السيناريست والمؤلف والمخرج المسرحي ياسر بدوي وفاته منذ قليل، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك، وهو الخبر الذي أكده عدد من الفنانين وزملائه بالوسط. 

وكتب أحمد ياسر بدوي على موقع فيسبوك منشور مصغر قائلا:" أبويا مات"، فيما حرص الفنان محمود فارس على نعي المؤلف الراحل قائلا:" استاذ ياسر بدوى فى رحمه الله الواسعه. مع السلامه يا استاذ ربنا يسمحك يا راجل يا محترم". 

فيما كتب الفنان محمود عبد الغفار على موقع فيسبوك:" وداعا..عشرة العمر الصديق المؤلف والمبدع الكبير الذي لم ينل قدره ياسر بدوي.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته بسر اسرارالفاتحة خالص العزاء لأسرته وأهله و أصدقائه ومحبيه". 

أجرى المؤلف الراحل ياسر بدوي عملية جراحية منذ أيام وكتبت ابنته عبر حسابه على موقع فيسبوك يوم 3 أكتوبر الجاري:"بابا حبيبي الحمد لله عمل العمليه وخرج وهو بيشكر كل الناس وممنوع من التليفون.. سما ياسر". 

لم تعلن أسرة المؤلف الراحل عن موعد ومكان صلاة الجنازة حتى الآن. 

ياسر بدوي وفاة ياسر بدوي المؤلف المسرحي ياسر بدوي محمود عبد الغفار محمود فارس

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