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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رحيله.. أبرز أعمال المؤلف والمخرج الراحل ياسر بدوي

الراحل ياسر بدوي
الراحل ياسر بدوي

توفي منذ قليل المخرج والمؤلف المسرحي الراحل ياسر بدوي، الذي وصفه العديد من زملائه على حسابه على موقع فيسبوك بأنه الفنان الذي لم يأخذ حقه. 

انشغل الراحل ياسر بدوي بتقديم أعمال مسرحية عديدة طوال حياته، لكنها لم تلق الشهرة المناسبة خارج الوسط الفني وعدد من زملائه المسرحيين. 

شارك ياسر بدوي في كتابة عدد من البرامج التلفزيونية الكوميدية منها ربع مشكل، ونشرة أخبار الخامسة والعشرون التي كان يقدمها أكرم حسني وعمل معه أيضا في حدوتة قبل النوم. 

أخرج الراحل ياسر بدوي مسرحية إلعبي يا ألعاب التي عرضت على مسرح الهوسابير خلال عام 2017. 

كانت تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي إستعراضي لكل العائلة المصرية، ويشارك بها عدد من الفنانين المحترفين على خشبة المسرح مثل الفنانة وفاء عبدالله والفنان أحمد لطفي، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة التي تقف على خشبة المسرح لأول مرة مثل الفنانة الشابة أمنية رشدي، وآخرين.

وفاة ياسر بدوي 

أعلن نجل السيناريست والمؤلف والمخرج المسرحي ياسر بدوي وفاته منذ قليل، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك، وهو الخبر الذي أكده عدد من الفنانين وزملائه بالوسط. 

وكتب أحمد ياسر بدوي على موقع فيسبوك منشور مصغر قائلا:" أبويا مات"، فيما حرص الفنان محمود فارس على نعي المؤلف الراحل قائلا:" استاذ ياسر بدوى فى رحمه الله الواسعه. مع السلامه يا استاذ ربنا يسمحك يا راجل يا محترم". 

فيما كتب الفنان محمود عبد الغفار على موقع فيسبوك:" وداعا..عشرة العمر الصديق المؤلف والمبدع الكبير الذي لم ينل قدره ياسر بدوي.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته بسر اسرارالفاتحة خالص العزاء لأسرته وأهله و أصدقائه ومحبيه". 

أجرى المؤلف الراحل ياسر بدوي عملية جراحية منذ أيام وكتبت ابنته عبر حسابه على موقع فيسبوك يوم 3 أكتوبر الجاري:"بابا حبيبي الحمد لله عمل العمليه وخرج وهو بيشكر كل الناس وممنوع من التليفون.. سما ياسر". 

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