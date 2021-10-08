لأول مرة.. تسريبات تكشف سعر هاتف أوبو Oppo A54s في السوق الأوروبي

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتف Oppo A54s من فئة الهواتف المتوسطة، حيث سيكون الهاتف نسخة معدلة من هاتف Oppo A54 الذي أطلقته أوبو في شهر مارس الماضي.

وكشفت تسريبات لأول مرة سعر هاتف Oppo A54s في السوق الأوروبي حيث سيتوفر بسعر يبدأ من 219 يورو أى ما يعادل حوالي 4000 جنيه مصرى، وذلك لنسخة 4 /128 جيجا بايت، وذلك بحسب موقع GSMArena .



وسيأتي هاتف Oppo A54s بشاشة من نوع LCD، عالية الدقة بقياس 6.52 بوصة،مع جودة HD+ ، وثقب على شكل قطرة ما للكاميرا الأمامية التي بدقة 8 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف Oppo A54s بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميديا تيك، مع نظام التشغيل Android 11 مع واجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 11.

ويحتوي هاتف Oppo A54s على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير ،تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط عبر منفذ USB-C.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف أوبو Oppo A54s خلال الأسابيع المقبلة كما سيتوفر بلونين هما الأسود والأزرق.

