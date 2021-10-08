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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تعلن عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات الأجرة عقب رفع البنزين

محافظ قنا
محافظ قنا

أكد اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة و استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي و السرفيس، و عدم وجود أي زيادة بها.

 

و وجه محافظ قنا ، مسئولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس و الأجرة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب .

 

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كما ناشدت محافظ قنا ، المواطنين بالاتصال على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام " ١٥٥٤١  و ٣٣٣٧٢٩١ " لتقديم الشكاوي في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 .

 

جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم كالآتى 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و  9.25 جنيه للتر البنزين 95 و تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر .

 

 

قنا سيارات البنزين تعريفة الركوب النقل الجماعي سيارات الأجرة

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