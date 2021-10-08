دينا فؤاد ضيفة صدى البلد لتكريمها عن أعمالها في ٢٠٢١ |صور

حلت النجمة دينا فؤاد ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري ؛ لتكريمها عن أعمالها الناجحة في عام ٢٠٢١.

وحققت دينا فؤاد نجاحا كبيرا هذا العام حيث انتهت منذ أيام حكاية ماريونيت من ضمن حكايات مسلسل وراء كل باب ؛ واستطاعت دينا تحقيق ردود أفعال واسعة على دورها في المسلسل.

كما تمكنت دينا فؤاد من تحقيق نجاحات كبيرة في رمضان الماضي وذلك خلال دور قدرية في مسلسل اللي مالوش كبير مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

حرصت دينا فؤاد ومحمود عبد المغني على الظهور من خلال لايف عبر تطبيق “إنستجرام”، للحديث عن نجاح حكاية "ماريونيت".

وقال محمود عبد المغني: “مبسوط إن حكاية ماريونيت عجبتكم، كل الناس اللي في المسلسل كانت عايزة تعمل حاجة .. من البداية فيه حماس .. وكان فيه روح حلوه اننا نقدم عمل قوي .. وان يبقى فيه رسالة الناس ممكن تستفيد منها .. وتراجع افكارها من خلال الخمس حلقات دول لأن المشكلة اللي بيتناولها العمل بتواجه ناس كتير جداً .. وانا ودينا فؤاد سمن على عسل اهو".

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة من "حكاية ماريونيت" من مسلسل "ورا كل باب" العديد من المفاجآت، ولاقت ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا.

حكاية "ماريونيت" بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".