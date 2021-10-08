تصل إلى 1500 جنيه.. غرامة على السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على المخالفين بتوقيع غرامة لاتقل عن ٣٠٠ جنيه ولا تزيد عن ١٥٠٠ جنيه لكل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدون إمتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجراً أكثر من المقرر أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار.

كما شدد المحافظ على وكيلة وزارة التموين بتشكيل حملات مشتركة مع مباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وإنتظام سير العمل بها .

وأشار المحافظ إلى انه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام الآتيه ( 2315974 /055 2303693/ 055 - 16528 ) وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فوراً.