اليوم.. الليلة الأخيرة لعرض "النداهة" على مسرح المركز الثقافي بالجيزة

تختتم الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، العرض المسرحي "النداهة"، لفرقة المركز الثقافى بالجيزة، إعداد محمد عبدالمولى، إخراج ريهام عبدالرازق، اليوم 8 أكتوبر، وذلك في العاشرة مساءً، على مسرح المركز الثقافى بالجيزة.

يأتى هذا برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وفي إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الرابعة عشرة دورة "الكاتب المسرحي المصري" والتي تستمر حتى 9 أكتوبر.

أحداث المسرحية مأخوذة من الفيلم السينمائي "عرق البلح" للمؤلف والمخرج الراحل رضوان الكاشف، حيث تدور فى إحدى قرى جنوب الصعيد الأكثر فقراً، فتغادر رجال القرية إلى الخارج طلباَ للرزق، ويبقى فقط مع النساء طفل صغير، هو الذي يتحمل مسؤولية حمايتهم، وسد احتياجاتهم، ويرصد العرض معاناة المرأة المصرية في ظل غياب الرجل، حيث تحمل الشخصيات النسائية الكثير من الهموم والآلام والحرمان والاضطرابات النفسية والفراغ العاطفي، مما يضطرهن إلى الوقوع في الخطيئة، وجاءت أحداث العرض في إطار كوميدي وتراجيدي مع الرقص والغناء والاستعراض.

العرض تمثيل مجموعة من الفنانين منهم شريهان قطب، إسلام محمود، هبة سليمان، وفاء عبدالله، شيماء عبد الناصر، نور محسن،، عبدالرحمن مجدى، خالد رضوان، ريهام عبدالرازق وآخرون، إضاءة محمد الطايع، ديكور وملابس دكتور محمد سعد، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، كريوجراف محمد عبدالصبور.

شهد العرض المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من الدكتور الفنان أحمد حلاوة رئيساً ، وعضوية كل من الموسيقار على سعد، الفنان مفيد عاشور، الفنان وليد عوني، الكاتب السيد محمد على، مهندس الديكور أيمن أنور، المخرج محمد عمر، ومقرر اللجنة محمد البنان.