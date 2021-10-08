موافي : التشنجات تستوجب سرعة عمل رسم مخ |فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه عند الإصابة بتشنجات قوية ، لا بد من عمل رسم مخ، والعرض على أخصائي مخ وأعصاب، في بعض الحالات، لأنها من الممكن أن تكون بوادر لحالة صرع وحالة نفسية او تغيير في كيماويات الدم.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” عبر فضائية “صدى البلد”، أن نقص الصوديوم والجلوكوز من الممكن أن يسبب تشنجات، مؤكدا أنه لا بد أن تكون بنسبة معينة داخل الجسم.

وتابع حسام موافي، أن من يعاني من التشنجات عليه سرعة التوجه لطبيب متخصص، حتى يكون سرعة للعلاج.

أضاف قائلا « اللي بيتعور محمي من الله».

وتابع حسام موافي أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الصفائح الدموية معرضون للنزيف عند تعرضهم للجروح، أو بدونها، موضحا أنه قد يحدث نزيف داخلي لمريض الصفائح دون أن يصاب بجروح، وذلك على هيئة نزيف في المخ أو في غشاء الرئة أو حتى في المعدة.