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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: مرض الصمام الميترالي ليس خطيرا.. ويمكن لأصحابه العيش حياة عادية

حسام موافي، أستاذ
حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن ارتخاء الصمام الميترالي، قد يحتاج في بعض الحالات، إلى الجراحة، مؤكدا أن وظيفة هذا الصمام، أنه يفتح ويغلق؛ لضخ الدم إلى الجسم.

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وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” عبر فضائية “صدى البلد”، أن العيب الوحيد لارتخاء الصمام، للشباب، أنه قد يمنعهم من دخول الكليات العسكرية فقط، ولكنه يعيش حياة عادية دون أي أضرار.

 

وتابع حسام موافي، أن البعض يكون لديه خوف عند الإصابة بالصمام الميترالي، مؤكدا “البعض بيجيله صدمة لما بيعرف الإصابة دي”، رغم أنه ليست هناك أي مخاطر منه.

 

عمل موجات صوتية

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إلى أن عمل موجات صوتية؛ هي التي يمكنها أن تُشَخِّص درجة الإصابة بالصمام الميترالي. 

حسام موافي ارتخاء الصمام الميترالي الجراحة ضخ الدم الكليات العسكرية

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