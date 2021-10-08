باقة 15 ألف دينار بحريني .. 5 سيارات موديل 2021 .. صور

تختلف الإصدارات المطروحة داخل السوق البحريني بين موديلات 2021، مثل فئة السيدان، وسيارات الهاتشباك، والكروس أوفر، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، حيث قابلت هذه الفئة اقبال كبيرة نسبة إلى مساحتها الرحبة، والارتفاع المناسب، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة من قبل كل علامة تجارية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV موديل 2021 داخل السوق البحريني ضمن باقة الـ 15 الف دينار.

1 – هوندا بايلوت موديل 2021

ترتكز السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.818 متر، بينما تأتي بنسبة طول بلغت 4.964 متر، وبعرض يقدر بـ 2.296 متر، و 1.773 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 589 لتر.

وتستد السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 قوتها من محرك 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 280 حصانا، وعزم اقصى للدوران 355 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.4 ثانية.

وتبدأ اسعار السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 داخل السوق البحريني من 10.380 دينار إلى 15 ألف دينار.

2 - شيفروليه تريل بليزر موديل 2021

دعمت السيارة شيفروليه تريل بليزر موديل 2021 بمحرك 1200 سي سي 3 سليندر، بقوة 137 حصانا، وعزم اقصى للدوران 220 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة CVT اوتوماتيكي وبسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، بالاضافة إلى قدرات اعلى تجهيز تضم محرك 1300 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 155 حصانا، و 236 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

وتأتي السيارة شيفروليه تريل بليزر موديل 2021 عبر حزمة من مواصفات الحماية والامان مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS و EBD، و خاصية متابعة النقاط العمياء، و خاصية متابعة ضغط الاطارات، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف والتحكم.

ويتراوح سعر السيارة شيفروليه تريل بليزر موديل 2021 داخل السوق البحريني من 10.200 دينار وحتى 14 الف دينار.

3 - سوبارو فورستر موديل 2021

تتسارع سوبارو فورستر موديل 2021 من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 188 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الجر الكلي بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي طراز CVT.

وتستمد السيارة سوبارو فورستر موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 194 نيوتن/متر، بينما تضم من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة مالتي فانكشن، و قفل مركزي، وكيف هواء أوتوماتيكي، و محدد سرعة.

تبدأ أسعار السيارة سوبارو فورستر موديل 2021 من 10.050 دينار حتى 12 الف دينار بحريني.

4 - جيب رانجلر موديل 2021

قدرت القياسات الهيكلية للسيارة جيب رانجلر موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.237 متر، وبعرض يقدر بـ 1.875 متر، و 1.869 متر للارتفاع، مع صندوق خلفي يتسع إلى 898 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.459 متر، مع واجهة جيب الشهيرة صاحبة الشبكات الطولية متعددة المقاطع والمصابيح الامامية الدائرية.

وزودت السيارة جيب رانجلر موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3600 سي سي، ينتج قوة 285 حصانا، و 353 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7 ثوان.

وتقدم السيارة جيب رانجلر موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 12.999 دينار.

5 – بي ام دابليو X1 موديل 2021

تحتوي السيارة بي ام دابليو X1 موديل 2021 على محرك 2000 سي سي 4 سليندر، يستطيع ان يولد قوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 200 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 202 كم/ساعة، بالاضافة إلى قوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 9.7 ثانية، مع محرك اخر ينتج قوة قدرها 192 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 280 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى لهذه السيارة إلى 225 كيلومتر في الساعة، كما جاءت بي ام دابليو X1 بمحرك اعلى تجهيزًا يستطيع ان ينتج قوة 231 حصانا، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الجر الكلي للعجلات، مما يدفع السيارة بالتسارع من نقطة الثبات حتى يصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال 6.5 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة بي ام دابليو X1 موديل 2021 من 15.400 دينار وحتى 22 الف دينار بحريني.