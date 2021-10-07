تشويقية جديدة لـ شيفروليه سيلفرادو الكهربائية

اعلنت شركة شيفرولية منذ فترة عن القرب من انتهاء بناء سياراتها الجديدة سيلفرادو الكهربائية ، ومؤخرا أعلنت المديرة التنفيذية لجنرال موتورز، ماري بارا، عن موعد تدشين السيارة ، ثم بعد ذلك طرح صور تشويقية لها .

واوضحت ماري بارا المديرة التنفيذية لجنرال موتورز ، ان الكشف عن سيلفرادو الكهربائية ، سيكون في 5 يناير 2022 في معرض إلكترونيات المستهلك المقام في لاس فيجاس الأمريكية.

وتظهر السيارة شيفروليه سيلفرادو الكهربائية في الصورة التشويقية بمقصورة داخلية تحتوى على شاشة كبيرة مركزية لنظام المعلومات الترفيهية، وحاملين للأكواب ضمن عناصر أخرى.

وكشفت شيفروليه عن بعض مواصفات البيك أب الجديدة، منها توفيرها بسقف زجاجي مثبت اختياري، وصفته بـ “أكبر لوح زجاجي متوفر في فئة الموديل”، ويتميز بتوفير مساحة تحريك رأس أفضل ورؤية أوضح.

وستعتمد سيلفرادو الكهربائية على منصة أولتيوم الثورية الجديدة لجنرال موتورز والمشتركة مع موديل جمس همر وسيارات كاديلاك القادمة، بنظام دفع رباعي ومدى يتعدى 640 كيلومتر لكل شحنة .

واكدت جنرال موتورز ان سيلفرادو الكهربائية ، سيتم بنائها بجوار همر الجديدة في نفس مصنع ديترويت همترامك الأمريكي.