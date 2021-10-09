أخرهم أحمد بدير.. شائعات الوفاة تلاحق الفنانين

خلال الفترة الماضية عاني عدد كبير من الفنانين واخرهم الفنان أحمد بدير من شائعات الوفاة السخيفة، حيث تسعي بعض الصفحات المزيفة علي مواقع التواصل الاجتماعي علي كسب عدد متابعين مما يجعلهم يطلقون تلك الشائعات :

وفي السطور التالية نرصد أبرز هؤلاء الفنانين الذين عانوا من تلك الشائعات :

أحمد بدير من اخر الفنانين الذين عانوا من تلك الشائعة السخيفة مساء أمس ، وقد خرج ينفي تلك الشائعة جملة وتفصيلا .

وعلق أحمد بدير علي هذا الأمر، مؤكدا أنها هذا ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها الي مثل تلك الشائعات المزعجة .

وجاءت تلك الشائعة بعد النجاح الذى حققه أحمد بدير ضمن أحداث مسلسل بدون ضمان والذى يتم عرضه حاليا ، ويشاركه في بطولته كل من هنادي مهني وهاجر أحمد .

سمير صبري :



قبل شائعة أحمد بدير نشرت إحدى الصفحات المجهولة - أمس الثلاثاء - خبر وفاة الفنان سمير صبري، ولاقى الخبر تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته الفنانة مديحة حمدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ وهو ما ساهم في تأكيد الخبر لدى عدد كبير من المهتمين، ورواد السوشيال ميديا.

وبعد ذلك، نشرت الفنانة منشورا آخر، قالت فيه: «أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة، تؤثر في الأرحام والزملاء، آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد».

وأضافت مديحة حمدي: «فعلا هذا درس لي شخصيا، أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا لأستاذ سمير.. دمت لنا ولجمهورك ومحبيك»، مشيرة إلى أنها حذفت هذا الخبر المزعج من على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، بعد التأكد من عدم صحته.

ميادة الحناوي:



نفت تماضر غانم مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين ما أشيع حول وفاة المطربة ​السورية ميادة الحناوي​، مؤكدة أنهما بخير وبصحة جيدة بعد التواصل معها بشكل مباشر عبر الهاتف.

أكدت تماضر غانم في تصريحات صحفية أن أي خبر لم يصدر عن النقابة حصراً فهو عار عن الصحة تماماً.

وأضافت تماضر غانم :" شائعات الوفاة تلاحق العديد من الفنانين السوريين في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الممثل السوري أيمن زيدان والممثل السوري محمد الشماط ،ويجب التأكد من صحة الخبر قبل نشره.

محمد سعد:



انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

طمأن الفنان محمد سعد جمهوره عبر موقع صدى البلد بعد شائعة وفاته؛ حيث أبدى انزعاجه من أخبار وفاته بفيروس كورونا.

وقال محمد سعد:أنا زى الفل وفي بيتي الحمد لله .. ولا صحة للأخبار المتداولة انني قد أصبت بفيروس كورونا ".

وأضاف :" شائعة وفاتي سخيفة ؛كل فترة يطلعوا عليا أخبار غلط ؛ مرة يقولوا في العناية المركزة وقال ساخرا ؛" ومرة يقولولي أنني في عناية أبلة فضيلة".

اختتم محمد سعد :" حاجات عجيبة ومش عارف هيستفادوا أيه .. ربنا يهديهم لنفسهم ".