"كان نفسي أبقى من الجنود اللي شاركوا في الحرب".. الفنان أحمد بدير يحكي فترة تجنيده وذكرياته في حرب أكتوبر

عقب الفنان أحمد بدير على ذكرى نصر أكتوبر قائلاً: "كل سنة ومصر طيبة وبخير، وكل سنة نحتفل بهذا الانتصار العظيم والعبور الكريم".

وأضاف أحمد بدير في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "حرب أكتوبر كانت أيام عظيمة وجميلة ويجب أن نفتخر بها كلنا .. أنا عيشت حرب الاستنزاف ديه كمواطن مدني".

وتابع الفنان قائلاً: "كلنا كنا متضايقين من اللي حصل في 67، وكان فيه إحباط بإننا إزاي هنعبر خط بارليف الحصين .. وإزاي هنرجع أرضنا .. وده كلامنا لما كنت في الجيش .. كنا بنحلم باليوم اللي هنعبر فيه ونرجع أرضنا".

وأكمل أحمد بدير أنه كان في التوجيه المعنوي في ذلك الوقت، معقباً: "كنت أعمل كمراسل حربي، وكان معايا زمايل كتير من الفنانين مقل محمود الجندي ومحسن زايد .. وكنا بنروح نعمل عروض مسرحية للجنود من أجل تحفيزهم وحسهم على قيمة الأرضو الوطن والعِرض".

وأردف الفنان: "عندما انتصرنا في حرب أكتوبر كانت فرحة عظيمة لا يدانيها أي فرحة في العُمر كله".

واستطرد أحمد بدير: "عملنا وقتها برنامج اسمه صوت المعركة على صوت العرب عشان فرحة العبور"، معقباً: "كنت فرحان بس كان نفسي أبقى من الجنود اللي عبروا بين النيران وشاركوا في الحرب .. الواحد بيحس إنه قليل قدامهم".

واتم الفنان: "كان نفسي على مدار الـ 48 عاماً يتعمل 48 فيلم عن حرب أكتوبر .. فيه قصص يشيب لها الولدان ، وقصص بطولات رائعة في الحرب العظيمة ديه".