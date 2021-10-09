مى كساب تشارك جمهورها أحدث صورة بـ إطلالة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة مي كساب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت مي كساب قائلة : “ يقيني بالله وستره يكفيني ”.

ويذكر ان روجت الفنانة، مي كساب، لأحدث أعمالها، حكاية "عقبال عوضك"من مسلسل “زي القمر”،ونشرت صورة من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال الصورة:"يا تري يا شادية بكره فيه إيه؟ توقعاتكم إيه لحلقة بكرة الخامسة والأخيرة من حدوته #عقبال_عوضك".



وتجسد مي كساب داخل أحداث حكاية "عقبال عوضك"،من مسلسل “زي القمر” شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، الذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.