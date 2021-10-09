انطلاق العام الدراسى الجديد في بعض مدارس أسوان.. ونائب محافظ تنفقد مدارس إدفو

شهدت بعض مدارس محافظة أسوان ذات الفترتين الصباحية والمسائية اليوم السبت إستقبال الطلاب والتلاميذ في أول يوم للعام الدراسى الجديد 2021/2022 وذلك وسط إجراءات إحترازية وتدابير وقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا مم أجل الحفاظ علي سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

و قامت مختلف الأجهزة المعنية داخل محافظة أسوان بتكثيف جهودها خلال الأيام الماضية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2021/2022.

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وتفقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، عددًا من المدارس بمختلف المراحل التعليمية داخل مركز ومدينة إدفو إستعداداً للعام الدراسى الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف المتابعة الميدانية للاطمئنان على التجهيزات المطلوبة لانطلاق العملية التعليمية من مطلع الأسبوع القادم.

وتم التأكيد على إستمرار أعمال الرش والتطهير واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب متابعة أعمال الصيانة والتطوير وخطة توزيع الكتب الدراسية وغيرها من الإجراءات والجهود المبذولة لضمان انطلاق المنظومة التعليمية فى عامها الجديد على الوجه الأكمل.

وأوضحت “أبو زيد” أن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى الحميات ، علاوة على تفقد بعض المناطق والمساحات الفضاء الجارى دراستها لإستغلالها فى إنشاء سويقات ومحلات تجارية تستوعب المحلات الموجودة بشارع السوق.

وفى السياق ذاته وبتكليف من محافظ أسوان قام الأتوبيس الطائر من خلال لجنة تفتيشية مفاجئة وبإشراف اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد على مدار يومين بالمرور الميدانى على 26 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة بمدن وقرى مركزى كوم أمبو وإدفو للتأكد من جاهزيتها وإعدادها لإستقبال الطلاب على الوجه الأكمل .

وصرح “رضا” بأن اللجنة رصدت بعض الملاحظات الجارى تلافيها من أبرزها النظافة العامة وحاجة دورات المياه العمومية للصيانة، بجانب التشديد على تلقى المعلمين والعاملين بها للقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.

وقامت مديرية التربية والتعليم بأسوان بإعداد بيان بالجدولة الكاملة لإعادة توزيع المعلمين على المدارس لسد النقص فى بعض المواد المدرسية ،و جداول توزيع الأنصبة والحصص والمكتبة و متابعة دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر تحضير المعلمين مع دعم ذلك بالمتطوعين والذين سيعملون بمقابل 20 جنيه للحصة الواحدة، ومتابعة وصول الكتب المدرسية وسرعة توزيع الكتب المدرسية والتى وصلت حتى آلان بنسبة 90 فى المائة.

وهو الذى يتوازى مع دعم المدارس بـ 10 آلاف مقعد جديد، بالإضافة إلى الإعلان عن المجموعات المدرسية بأسعار تناسب الظروف المعيشية لأولياء الأمور و حوافز جاذبة للمعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وقام الأتوبيس الطائر من خلال لجنة تفتيشية مفاجئة بالمرور الميدانى على المدارس للتأكد من جاهزيتها وإعدادها لاستقبال الطلاب ورصد المشاكل والعمل على حلها فى أسرع وقت، من أجل توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية فى العام الدراسى الجديد.

بجانب التشديد على تلقى المعلمين والعاملين بها للقاح كورونا قبل بدء العام الدراسى، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول أى معلم أو إدارى أو عامل.

وتقوم مديرية التربية والتعليم بأسوان بالمرور الميدانى بالأتوبيس الطائر التابع للمحافظة، وأيضاً مديرى الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد بإجمالى 1430 مدرسة، مع التشديد على العدالة والشفافية وحسن إختيار القيادات التعليمية فى الإدارات والمدارس القادرة على أداء الرسالة السامية لخلق أجيال تستطيع تحمل المسئولية والمشاركة فى بناء وطنهم والتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وظهور المدارس بأبهى صورة خلال العملية التعليمية، ومراجعة أعمال الإنارة والسباكة ودورات المياه والنوافذ والفصول الدراسية وتكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتهذيبها داخل وخارج أسوار المدارس، ورفع كافة الإشغالات حول أسوار المدارس ومنع الباعة الجائلين من الوقوف أمام الأبواب خلال اليوم الدراسي.