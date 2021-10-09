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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رؤساء المحليات يُتابعون تطبيق الأسعار الجديدة بمحطات الوقود في سوهاج

صدى البلد

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إن رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإقليم يتابعون الوضع بمحطات الوقود، على مدار الساعة.

وأضاف، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، منذ قليل، أنه يتم المرور على محطات الوقود؛ للتأكد من تطبيق لائحة أسعار البنزين الجديدة، والتي تم تطبيقها منذ صباح أمس الجمعة، وذلك بعد زيادة الأسعار 25 قرشًا لجميع أنواع البنزين.

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وخرجت فِرق مُتابعة بجميع مراكز سوهاج، وعلى رأس كل فريق رئيس مجلس مدينة المركز، وننشر لكم الصور التي توضح ذلك.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أن زيادة أسعار البنزين لن تؤثر إطلاقًا على تعريفة المواصلات العامة بسوهاج، وأنه سيتم متابعة ذلك طيلة الفترة القادمة، ومن يُخالف ذلك من سائقي المشروع أو خلافه، سيتم مُحاسبته على الفور، ولا تهاون في الأمر.

سوهاج التموين البنزين وكيل اسعار

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