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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق فلوكس : بدلة تكريمي محضرها من سنين وكل سنة أقولها متزعليش|فيديو

الفنان فاروق فلوكس
الفنان فاروق فلوكس

علق الفنان الكبير فاروق فلوكس ، على تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم  قائلا: " أتمنى أكون قدمت فن بدون خزعبلات  .. والبدلة البيضاء اللي كنت لابسها دي كنت محضرها من كام سنة " .

وتابع الفنان فاروق فلوكس ، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية " لميس سلامة " : البدلة دي أنا قولت لما يجي يوم تكرمي في أي محفل هلبسها ، وكنت كل سنة افتح الدولاب وأقولها متزعليش هتتكرمي ".

وأكمل  " فلوكس " :  بنتي " يسر " قالتلي متلبسش غيرها ، قولتلها أنا مفصلها عشان مش ألبسها ، معقبا :" كنت بعتذر للبدلة في كل محفل متكرمش فيه .. ويوم مبلغوني بالتكريم قولت للبدلة زغرطي ".


و تابع : عندي هوايات أخرى غير التمثيل ، وده بيخليني سعيد بنفسي أن ربنا حباني بهذه المواهب ولازم أكون منظم مش عشوائي .. وكل حاجة بحسبها كويس ، والهندسة هي اللي علمتني ده " .

وأردف : الفنان ده طلة صوت وطلة شكل وتركيبة كاملة ، يستدعي أن يكون منفعل في حالة أن يكون المشهد عاطفي . 

فاروق فلوكس وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الفنان الكبير فاروق فلوكس توك شو

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