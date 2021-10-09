فاروق فلوكس : بدلة تكريمي محضرها من سنين وكل سنة أقولها متزعليش|فيديو

علق الفنان الكبير فاروق فلوكس ، على تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قائلا: " أتمنى أكون قدمت فن بدون خزعبلات .. والبدلة البيضاء اللي كنت لابسها دي كنت محضرها من كام سنة " .

وتابع الفنان فاروق فلوكس ، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية " لميس سلامة " : البدلة دي أنا قولت لما يجي يوم تكرمي في أي محفل هلبسها ، وكنت كل سنة افتح الدولاب وأقولها متزعليش هتتكرمي ".

وأكمل " فلوكس " : بنتي " يسر " قالتلي متلبسش غيرها ، قولتلها أنا مفصلها عشان مش ألبسها ، معقبا :" كنت بعتذر للبدلة في كل محفل متكرمش فيه .. ويوم مبلغوني بالتكريم قولت للبدلة زغرطي ".



و تابع : عندي هوايات أخرى غير التمثيل ، وده بيخليني سعيد بنفسي أن ربنا حباني بهذه المواهب ولازم أكون منظم مش عشوائي .. وكل حاجة بحسبها كويس ، والهندسة هي اللي علمتني ده " .

وأردف : الفنان ده طلة صوت وطلة شكل وتركيبة كاملة ، يستدعي أن يكون منفعل في حالة أن يكون المشهد عاطفي .