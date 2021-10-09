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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يطمئن على الطلاب والإجراءات الاحترازية في اليوم الأول للدراسة بجامعة عين شمس .. صور

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أجري وزير التعليم العالي جولة تفقدية بجامة عين شمس، بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت 9 أكتوبر، بحضور رؤساء الجامعات والنواب.

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تزامنا مع انطلاق الدراسة بالجامعات.. جولة تفقدية لوزير التعليم العالي اليوم

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التعليم العالي: تكثيف حملات التطعيم بالجامعات والمعاهد مع بدء العام الدراسي الجديد

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/ 2022، والذي يبدأ اليوم السبت، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.


وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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