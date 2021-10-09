الأوقاف : قافلة دعوية كبرى من الأئمة والواعظات للسودان الشقيق مطلع نوفمبر2021

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت 9 / 10 / 2021م أسماء الأئمة والواعظات المشاركين في القافلة الدعوية الكبرى المتوجهة إلى دولة السودان الشقيق مطلع شهر نوفمبر القادم بإذن الله تعالى ، ليقوموا مع نظرائهم من أئمة وواعظات السودان الشقيق بعدة قوافل دعوية مشتركة تجوب عددًا من الولايات والمناطق السودانية قصد نشر روح التسامح الديني وأسس العيش المشترك بين الناس جميعًا ، وتعزيز روح التواصل بين العاملين في المجال الدعوي بالبلدين الشقيقين.



جاء هذا في إطار التعاون الوثيق والمشترك بين كل من وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية في نشر الفكر الوسطي والعمل الدعوي المشترك، وبيانهم كالتالي :



الاسم .. الوظيفة



1. د/ أيمن علي أبو عمر

وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة



2. الشيخ/ نور الدين محمد قناوي

رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية



3. د/ عمرو محمد مصطفى

مدير عام البعثات والوافدين

بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية



4. د/جمال عبد العزيز عثمان

بالديوان العام



5. أسامة محمد محمد الجوهري

بالديوان العام



6. الشيخ/ مصطفى عبد السلام محمد

إمام بأوقاف القاهرة



7. الشيخ/ محمد عبد العال محمد

إمام بأوقاف القاهرة



8. الشيخ/محمد طه رمضان

إمام بأوقاف القاهرة



9. الشيخ/محمد إبراهيم أحمد رجب

إمام بأوقاف جنوب سيناء



10. الشيخ/رزق رجب عبد الموجود

إمام بأوقاف بني سويف



11. الواعظة/ بهيرة محمد بدر الدين \

واعظة متطوعة



12. الواعظة/ جيهان يس يوسف محمود

واعظة متطوعة



13. الواعظة/ راوية عبد المنعم خليل

واعظة متطوعة



14.الواعظة/ سحر رؤوف صبري

واعظة متطوعة



15.الواعظة / صفاء إبراهيم عبد الغني

واعظة متطوعة



16. الواعظة/ عبير أنور محمد خيري

واعظة متطوعة



17.الواعظة/ مرفت عزت محمد عثمان

واعظة متطوعة



18. الواعظة/ نجاة علي محمود عقيل

واعظة متطوعة



19.الواعظة/ وفاء عبد السلام إبراهيم

واعظة متطوعة