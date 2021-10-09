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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 5 أشخاص بينهم طفل، فى حادث مرورى اليوم السبت، بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 مصابين لمستشفى الداخلة العام.

وتبين تصادم تروسيكل بسيارة نقل قلاب بطريق "القصر – موط" بالقرب من نادى "بدخلو" فى مركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من، محمد حسين أحمد صالح 51 عامًا، أحمد عاطف سيد 32 عامًا، محمد عاطف سيد 11 عامًا، صباح حنفى محمد 35 عامًا، ناهد حسين أحمد 30 عامًا، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسور فى مناطق متفرقة بالجسم.

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وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام للعلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما انتهى رجال المرور والوحدة المحلية بمركز الداخلة، من رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد النيابة العامة حادث مروري رجال المرور حركة المرور تصادم حادث طفل

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