إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص بينهم طفل، فى حادث مرورى اليوم السبت، بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 مصابين لمستشفى الداخلة العام.

وتبين تصادم تروسيكل بسيارة نقل قلاب بطريق "القصر – موط" بالقرب من نادى "بدخلو" فى مركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من، محمد حسين أحمد صالح 51 عامًا، أحمد عاطف سيد 32 عامًا، محمد عاطف سيد 11 عامًا، صباح حنفى محمد 35 عامًا، ناهد حسين أحمد 30 عامًا، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسور فى مناطق متفرقة بالجسم.

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وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام للعلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما انتهى رجال المرور والوحدة المحلية بمركز الداخلة، من رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.