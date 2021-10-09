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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها شركة المياه للمواطنين بـ بني سويف

وفدا من الجهاز التنظيمى
وفدا من الجهاز التنظيمى لمياه الشرب

استقبلت صباح اليوم المهندسة دينا سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أعضاء الجهاز التنظيمي لمياه الشرب و الصرف الصحي وحماية المستهلك  وذلك ضمن المتابعة الدورية للشركة وذلك في حضور بعض القطاعات المعنية بالشركة لوضع خطة العمل علي مدار الأسبوع و التي تستهدف قطاعات المعامل والجودة والتشغيل والصيانة  ومراكز خدمة العملاء و إدارات العلاقات العامة والإعلام و التوعية والمشاركة المجتمعية والخط الساخن.

 

وأكدت أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و جهاز تنظيم المياه لتحسين مستوى الأداء مما ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الشركة للمواطنين.

 

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وفدا من الجهاز التنظيمى لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى حماية المستهلك التعاون المشترك الشركة القابضة المشاركة المجتمعية

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