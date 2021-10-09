الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها شركة المياه للمواطنين بـ بني سويف

استقبلت صباح اليوم المهندسة دينا سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أعضاء الجهاز التنظيمي لمياه الشرب و الصرف الصحي وحماية المستهلك وذلك ضمن المتابعة الدورية للشركة وذلك في حضور بعض القطاعات المعنية بالشركة لوضع خطة العمل علي مدار الأسبوع و التي تستهدف قطاعات المعامل والجودة والتشغيل والصيانة ومراكز خدمة العملاء و إدارات العلاقات العامة والإعلام و التوعية والمشاركة المجتمعية والخط الساخن.

وأكدت أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و جهاز تنظيم المياه لتحسين مستوى الأداء مما ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الشركة للمواطنين.