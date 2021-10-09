عطلة رسمية ومكافأة .. تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للبريد

تخيل يومًا إذا ما عاد الزمن للوراء، ووجدت نفسك في فترة زمنية ما قبل اكتشاف الرسائل الإلكترونية التي يمكنك من خلالها التواصل مع الأخرين بسهولة، سواء في العمل أو الحياة الشخصية أو الإجتماعية، تخيل أنه لابد من الذهاب إلى الشخص مهما بعدت المسافة لتخبره عن أمر ما أو للإطمئنان عليه.

قديمًا كانو يستخدمون الحمام الزاجل في توصيل الرسائل، بعدها أصبح هناك مكتب للبريد الورقي، لكن كان يستغرق الأمر عدة أيام أو حتى أسابيع لتصل للطرف المرسل إليه، لكن الآن ومع الرسائل الإلكترونية يمكنك بسهولة أن ترسل رسالة إلكترونية لتصل في نفس الوقت إلى الشخص الأخر، أو عدة أشخاص، فيستغرق الأمر ثواني بسيطة.



احتفالاً بوجود البريد، ومن خلال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، في طوكيو باليابان، عام 1969م، تم تحديد تاريخ 9 أكتوبر ليكون يوما عالميا للبريد، وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي في العاصمة السويسرية برن عام 1874.

عطلة رسمية ومكافأت



تحتفل البلدان في كل عام بـ يوم البريد العالمي بطرق مختلفة، فتتخذ بعض البلدان اليوم العالمي للبريد عطلة رسمية، وتقدم من خلال هذه المناسبة منتجات وخدمات بريدية جديدة، وتستخدم بعض البلدان المناسبة لمكافأة موظفيها.

وفي العديد من البلدان، يتم تنظيم معارض لهواة جمع الطوابع وإصدار طوابع جديدة، وتضم أنشطة أخرى، مثل عرض ملصقات بمناسبة يوم البريد العالمي في مكاتب البريد والأماكن العامة، بهدف تعزيز الوعي بدور البريد وأهميته في حياة الناس.

أما في بلدان أخرى يتم تنظيم أيام مفتوحة في مكاتب ومراكز البريد والمتاحف البريدية، كما تعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتصدر العديد من الإدارات البريدية هدايا تذكارية خاصة بهذه المناسبة.

أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ

راي توملينسون

بعد أن ابتكر راي توملينسون المبرمج الأمريكي مبتكر الرسائل الإلكترونية وصاحب فكرة البريد الإلكتروني، قام في يوليو 1971م بإرسال أول رسالة إلكترونية في التاريخ، والتي وصلت إلى العنوان الذي أرسلت إليه على الفور، وشعر توملينسون بالفرحة لنجاح أبتكاره، لينسى ما كانت تحتويه الرسالة بالضبط.

تذكر راي توملينسون أن أول رسالة إلكتورنية أرسلها في التاريخ والتي أرسلها لنفسه كانت تحتوي على عدد من الأحرف كتبت في صورة عشوائية مكونة كلمة "QWERTYIOP"

