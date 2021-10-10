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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تجوز قراءة الفاتحة عند كل مناسبة؟.. مستشار المفتي يجيب

هل تجوز قراءة الفاتحة
هل تجوز قراءة الفاتحة عند كل مناسبة

هل قراءة الفاتحة عند كل مناسبة جائز شرعًا؟ سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا:  لقد ثبت بالحديث الصحيح أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد الصحابة : "لأُعلّمنّك سُورةً هي أعظمُ سُورةٍ في القُرآن قبل أن تخرُج من المسجد". قال : فأخذ بيدي ، فلما أردنا أن نخرج، قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن! قال: "الحمدُ لله ربّ العالمين: هي السّبعُ المثاني، والقُرآنُ العظيمُ الّذي أُوتِيتُهُ" .

 

وتابع مستشار المفتي، أنه لفضل سورة الفاتحة العظيم فُرِضَتْ قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة ؛ في الفرائض والنوافل .

 

وأضاف أمين الفتوى، أن العلماء نصوا على استحباب قراءتها عند كل أمر مهم، كالأفراح والبيوع ومواطن الصلح بين الناس ووقت الشدة وعند المقابر ؛ بل هي واجبة في صلاة الجنازة .

 

واستطرد مستشار المفتي، عبر صفحته على فيس بوك أن من جعل قراءة سورة الفاتحة شِعَارَه عند كل مناسبة فقد فاز وربح ؛ دنيا وأخرى .

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هل يلزم قراءة الفاتحة لكل متوفى أم تجوز لجميع الأموات مرة واحدة

هل يلزم قراءة الفاتحة لكل متوفى أم تجوز لجميع الأموات مرة واحدة؟.. هذا السؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بالدار، موضحًا: إن قراءة سورة الفاتحة على روح الميت تصل اليه ويعرف من قرأ له قرآنا ومن تصدق له. 


ويقول "وسام"، إن بعض السلف كانوا اذا ارادوا الفتوى إستفتحوا بسورة الفاتحة، فالفاتحة هى التى استفتح الله تعالى بها كتابه، فهى ام القران، وعوض عن غيرها وليس فى غيرها عوض، وهى السورة التى شرع الله تعالى ان تقرأ فى صلاة الجنازة، وبها سر فى قراءتها عن المتوفى.

 

وأشار الى أن قراءة الفاتحة تصل للمتوفى أو لعامة المسلمين، ولا مانع من الجمع أو أن تقرأ الفاتحة لميت وتقول ولأموات المسلمين هذا كله لا مانع منه، فلنكثر من هذه المظاهر المباركة ففيها سراً لنفع الموتى.  


وتابع: أن الفاتحة فيها سر وبركة، لذلك من يريد ان تقضى له حاجة فيقرأ الفاتحة ثم يسأل الله تعالى بما شاء وهذا كله يدل على ان الفاتحة لها اثر عظيم، كما أن جميع المسلمون يقرأون الفاتحة فى كل الأمور ويستفتحون بها المجالس وفى الخطبة وفى العقود وغير ذلك من الأمور.

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