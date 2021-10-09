ديانا حداد تتألق فى جلسة تصوير من حفل الندوة التثقيفية

أعربت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في فعاليات الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 48 لاحتفالات نصر أكتوبر العظيم.

نشرت ديانا، صورة لها من إطلالتها في الندوة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إطلالتي من احتفالات نصر ٦ أكتوبر في القاهرة الحبيبة".



قدم عدد من نجوم الفنان أوبريت غنائى بعنوان "كمل عبورك" ومنهم ديانا حداد، تامر حسنى ، المطرب “ أبو ” ، ومصطفى حجاج ، ريهام عبد الحكيم ، المطربة بلقيس وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية " العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.