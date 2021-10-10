انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب جامعة عين شمس

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية تواصل امتحانات الفصل الدراسي الصيفي، لافتا إلى أن الامتحانات بدأت الأحد الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ والتي تستمر حتى ١٢ أكتوبر القادم ، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور مصطفي مرتضي علي المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادىء للطلاب والملاحظين ، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم .

فيما أكدت الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه يتم تطبيق توجيهات عميد الكلية، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية ، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين من خلال تشغيل اللجان بنصف طاقاتها الاستيعابية.

وأضافت " كامل " أن الامتحانات تعقد على أربع فترات من ٩ صباحا حتى ٤عصرا يوميا من السبت الي الخميس، و الامتحانات موضوعية وتتنوع ما بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية ، وتصحح إلكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة إعلان نتائج الطلاب، كما يتم استخدام الصناديق البلاستيكية لعدم لمس الأوراق منعا لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية .