عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماسك إزالة حبوب البشرة من أول مرة

صدى البلد

ماسك ازالة حبوب البشرة، من الصعب معرفة ما يجب فعله هل العلاج الطبيعي هو السبيل للذهاب أم أن المنتج الذي تم شرائه من المتجر سيفي بالغرض؟ حسنًا ، يعتمد ذلك على نوع حبوب البشرة ونوع بشرتك.

فيما يلي خياراتك - من التلفيقات DIY إلى العلاجات بأسعار الصيدليات للمساعدة في تهدئة الالتهاب ، ومحاربة البكتيريا ، وإزالة انسداد المسام.

ماسك ازالة حبوب البشرة  

يمكن أن يكون هناك الكثير من العوامل المساهمة في زيادة انتشار حب الشباب ،السبب الأساسي هو الزيوت وانسداد المسام  .

1. اخلطي 1/2 ملعقة صغيرة كركم + 1 ملعقة كبيرة عسل
اتركيه لمدة: 10-15 دقيقة

 ماسك ازالة حبوب البشرة  

 "الكركم هو مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجلد" ، كما يقول Deanne Mraz Robinson ، MD ، FAAD ، أستاذ الأمراض الجلدية المساعدة في مستشفى Yale New Haven ، ومبتكر Pure BioDerm.

مطحون أو صحيح ، يمكن تحويل الكركم إلى عجينة للتطبيق الموضعي و خلطه مع العسل ، وهو يعتبر من مضادات الأكسدة  و مضاد للجراثيم بشكل طبيعي ومضاد الميكروبات، قد يساعد في تلطيف البشرة الملتهبة .

ماسك ازالة حبوب البشرة من أول مرة

امزجي 1-2 قطرات من زيت شجرة الشاي في قناع الطين
اتركيه لمدة: 10-15 دقيقة (لا يزيد عن 30)

ماذا يعمل:  

" زيت شجرة الشاي هو مضاد حقيقي للبكتيريا ومضاد للالتهابات". على الرغم من أن الأبحاث قد وجدت أنه مضاد فعال لحب الشباب ، إلا أنه يمكن أن يكون فعالاً بجرعات عالية وعند استخدامه مباشرة على الجلد. "كن حذرا لأن التركيزات العالية يمكن أن تسبب تهيجًا للجلد."

نظرًا لخصائصه المحتملة في تعطيل الهرمونات ، خففي نقطة إلى قطرتين بالعسل أو في قناع طين البنتونيت الكالسيوم ، مما يخلق حاجزًا بين الجلد والمهيجات المحتملة.

خيار اخر؟ 

امزجي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع 12 قطرة من زيت ناقل ، مثل الزيتون أو الجوجوبا أو اللوز الحلو قمي بتدليكه مثل المرطب (تجنبي العينين) على بشرة نظيفة اتركيه لمدة 5 إلى 8 دقائق استخدمي منشفة دافئة للتدليك واستمري في بقية روتين العناية بالبشرة (تخطي التونر ، إذا قمتِ بذلك).

 

ماسك ازالة حبوب البشرة بالنشا

يقول  الخبراء إن نشا الذرة يجفف الزيت الزائد ويترك البشرة ناعمة ونقية ، ويمكن استخدام الكيوي كمقشر فعال للوجه للبشرة الدهنية.

القرفة وجوزة الطيب علاج جيد لحب الشباب ومضاد للشيخوخة لأنه يعزز إنتاج الكولاجين ، ويحسن الدورة الدموية ، ويتلاشى العلامات من الجلد ، وهو عبارة عن حزمة مفيدة للغاية للوجه محلية الصنع. - خذ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب وملعقتين من العسل. ضعيه واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

يجفف الزيت الزائد ويترك البشرة ناعمة وصافية يمتاز بخاصية التجفيف التي ستترك وجهك أو بشرتك بمظهر جذاب غير لامع. 

حضري عجينة سميكة من نشاء الذرة عن طريق إضافة ماء إكليل الجبل أو الماء وملعقة صغيرة من زيت الزيتون ضعي العجينة على أنفك أو منطقة بشرتك المعرضة لحب الشباب دعي العجينة تبقى حتى تجف اشطفي سطح بشرتك بالماء الدافئ.

ماسك ازالة حبوب البشرة وترطيبها

الأفوكادو مفيد لتغذية البشرة وتعزيزها وتجديد شبابها. يمكن أن تعمل أقنعة الوجه بالأفوكادو أيضًا للأشخاص ذوي البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب وهي ممتازة للبشرة المتقدمة في السن. كسر بيضة واحدة ، وإزالة الصفار ، وخفق الجزء الأبيض حتى تصبح رغوية. اخرجي لب الأفوكادو واهرسيه بشكل صحيح. امزج الاثنين معًا بملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي طبقة سميكة على وجهك واتركيها لمدة 20 إلى 25 دقيقة.

يمتلك البابونج العديد من الخصائص القوية للبشرة مثل مضاد للالتهابات ، مضاد للفطريات ، مضاد للبكتيريا ، مضاد للتفسخ ، ويحتوي على زيوت أساسية ومضادات الأكسدة يساعد شاي البابونج على زيادة الدورة الدموية وقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب اصنعي مزيجًا من شاي البابونج ووجبة الشوفان أو النشا بنسب متساوية ، ما يقرب من قطرتين من زيت اللوز وملعقتين صغيرتين من العسل ضعي العجينة على بشرتك الدهنية استخدمي قناع الوجه هذا لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

ماسك ازالة حبوب البشرة وشدها

كثيرا ما تستخدم هذه الفاكهة المنعشة كمقشر فعال للوجه للبشرة الدهنية نأخذ حبة كيوي ونقشرها ونضعها في وعاء اهرسي الكيوي جيداً، أضفي ملعقتين صغيرتين من السكر وقطرتين من زيت عباد الشمس امزجيه جيدًا وافركيه على وجهك ورقبتك ويديك وساقيك بأطراف أصابعك.

ماسك ازالة حبوب البشرة الدهنية

 

حضري عجينة سميكة من نشاء الذرة عن طريق إضافة ماء الورد وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ضعي العجينة على أنفك أو منطقة بشرتك المعرضة لحب الشباب دع العجينة تبقى حتى تجف. اشطف سطح بشرتك بالماء الدافئ.

ماسك ازالة حبوب البشرة ماسك ازالة حبوب البشرة من أول مرة ماسك ازالة حبوب البشرة بالنشا ماسك ازالة حبوب البشرة وترطيبها ماسك ازالة حبوب البشرة وشدها ماسك ازالة حبوب البشرة الدهنية

موضوعات متعلقة

أسباب إزالة الغدة الدرقية .. وهل تمثل خطورة ؟

دينا أبو السعود توجه نصيحة مهمة لأصحاب البشرة الدهنية| فيديو

في حالات معينة.. هانى الناظر يكشف خطورة كريمات تفتيح البشرة

وصفات طبعية لعلاج جفاف البشرة فى الشتاء

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي 100 مرة صباحا ومساءً.. مكافآت ربانية

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

فى اليوم العالمي للصحة العقلية .. رياضة المشي تصنع العجائب

في عيد ميلاد الكينج.. أشهر ما قاله محمد منير عن بلاده النوبة

راكب جن جنونه.. حادث أمني وهبوط اضطراري بمطار لاجوارديا في نيويورك |تفاصيل

ريدمي تستعد لإطلاق هاتف عملاق ينافس هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

بث مباشر .. بيج رامي ينافس علي لقب مستر أولمبيا

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

حكاية السهرة | حبني ودلعني جداً .. ماذا فعل العندليب من أجل شهرة شريهان ؟ | شاهد

شاهد.. عروسان يدخلان إلى حفل زفافهما على حفار|فيديو

ملابس مناسبة للأم المرضعة في الخريف .. صور

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ