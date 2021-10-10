ماسك إزالة حبوب البشرة من أول مرة

ماسك ازالة حبوب البشرة، من الصعب معرفة ما يجب فعله هل العلاج الطبيعي هو السبيل للذهاب أم أن المنتج الذي تم شرائه من المتجر سيفي بالغرض؟ حسنًا ، يعتمد ذلك على نوع حبوب البشرة ونوع بشرتك.

فيما يلي خياراتك - من التلفيقات DIY إلى العلاجات بأسعار الصيدليات للمساعدة في تهدئة الالتهاب ، ومحاربة البكتيريا ، وإزالة انسداد المسام.

ماسك ازالة حبوب البشرة

يمكن أن يكون هناك الكثير من العوامل المساهمة في زيادة انتشار حب الشباب ،السبب الأساسي هو الزيوت وانسداد المسام .

1. اخلطي 1/2 ملعقة صغيرة كركم + 1 ملعقة كبيرة عسل

اتركيه لمدة: 10-15 دقيقة

ماسك ازالة حبوب البشرة

"الكركم هو مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجلد" ، كما يقول Deanne Mraz Robinson ، MD ، FAAD ، أستاذ الأمراض الجلدية المساعدة في مستشفى Yale New Haven ، ومبتكر Pure BioDerm.

مطحون أو صحيح ، يمكن تحويل الكركم إلى عجينة للتطبيق الموضعي و خلطه مع العسل ، وهو يعتبر من مضادات الأكسدة و مضاد للجراثيم بشكل طبيعي ومضاد الميكروبات، قد يساعد في تلطيف البشرة الملتهبة .

ماسك ازالة حبوب البشرة من أول مرة

امزجي 1-2 قطرات من زيت شجرة الشاي في قناع الطين

اتركيه لمدة: 10-15 دقيقة (لا يزيد عن 30)

ماذا يعمل:

" زيت شجرة الشاي هو مضاد حقيقي للبكتيريا ومضاد للالتهابات". على الرغم من أن الأبحاث قد وجدت أنه مضاد فعال لحب الشباب ، إلا أنه يمكن أن يكون فعالاً بجرعات عالية وعند استخدامه مباشرة على الجلد. "كن حذرا لأن التركيزات العالية يمكن أن تسبب تهيجًا للجلد."

نظرًا لخصائصه المحتملة في تعطيل الهرمونات ، خففي نقطة إلى قطرتين بالعسل أو في قناع طين البنتونيت الكالسيوم ، مما يخلق حاجزًا بين الجلد والمهيجات المحتملة.

خيار اخر؟

امزجي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع 12 قطرة من زيت ناقل ، مثل الزيتون أو الجوجوبا أو اللوز الحلو قمي بتدليكه مثل المرطب (تجنبي العينين) على بشرة نظيفة اتركيه لمدة 5 إلى 8 دقائق استخدمي منشفة دافئة للتدليك واستمري في بقية روتين العناية بالبشرة (تخطي التونر ، إذا قمتِ بذلك).

ماسك ازالة حبوب البشرة بالنشا

يقول الخبراء إن نشا الذرة يجفف الزيت الزائد ويترك البشرة ناعمة ونقية ، ويمكن استخدام الكيوي كمقشر فعال للوجه للبشرة الدهنية.

القرفة وجوزة الطيب علاج جيد لحب الشباب ومضاد للشيخوخة لأنه يعزز إنتاج الكولاجين ، ويحسن الدورة الدموية ، ويتلاشى العلامات من الجلد ، وهو عبارة عن حزمة مفيدة للغاية للوجه محلية الصنع. - خذ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب وملعقتين من العسل. ضعيه واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

يجفف الزيت الزائد ويترك البشرة ناعمة وصافية يمتاز بخاصية التجفيف التي ستترك وجهك أو بشرتك بمظهر جذاب غير لامع.

حضري عجينة سميكة من نشاء الذرة عن طريق إضافة ماء إكليل الجبل أو الماء وملعقة صغيرة من زيت الزيتون ضعي العجينة على أنفك أو منطقة بشرتك المعرضة لحب الشباب دعي العجينة تبقى حتى تجف اشطفي سطح بشرتك بالماء الدافئ.

ماسك ازالة حبوب البشرة وترطيبها

الأفوكادو مفيد لتغذية البشرة وتعزيزها وتجديد شبابها. يمكن أن تعمل أقنعة الوجه بالأفوكادو أيضًا للأشخاص ذوي البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب وهي ممتازة للبشرة المتقدمة في السن. كسر بيضة واحدة ، وإزالة الصفار ، وخفق الجزء الأبيض حتى تصبح رغوية. اخرجي لب الأفوكادو واهرسيه بشكل صحيح. امزج الاثنين معًا بملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي طبقة سميكة على وجهك واتركيها لمدة 20 إلى 25 دقيقة.

يمتلك البابونج العديد من الخصائص القوية للبشرة مثل مضاد للالتهابات ، مضاد للفطريات ، مضاد للبكتيريا ، مضاد للتفسخ ، ويحتوي على زيوت أساسية ومضادات الأكسدة يساعد شاي البابونج على زيادة الدورة الدموية وقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب اصنعي مزيجًا من شاي البابونج ووجبة الشوفان أو النشا بنسب متساوية ، ما يقرب من قطرتين من زيت اللوز وملعقتين صغيرتين من العسل ضعي العجينة على بشرتك الدهنية استخدمي قناع الوجه هذا لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

ماسك ازالة حبوب البشرة وشدها

كثيرا ما تستخدم هذه الفاكهة المنعشة كمقشر فعال للوجه للبشرة الدهنية نأخذ حبة كيوي ونقشرها ونضعها في وعاء اهرسي الكيوي جيداً، أضفي ملعقتين صغيرتين من السكر وقطرتين من زيت عباد الشمس امزجيه جيدًا وافركيه على وجهك ورقبتك ويديك وساقيك بأطراف أصابعك.

ماسك ازالة حبوب البشرة الدهنية

حضري عجينة سميكة من نشاء الذرة عن طريق إضافة ماء الورد وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ضعي العجينة على أنفك أو منطقة بشرتك المعرضة لحب الشباب دع العجينة تبقى حتى تجف. اشطف سطح بشرتك بالماء الدافئ.