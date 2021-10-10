عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لكل مهموم ومديون من رسول الله

دعاء لكل مديون ومهموم
دعاء لكل مديون ومهموم

دعاء كل مهموم من الديون... إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجد رجلا، قال له مالي أراك مهمومًا قال ديون ألمت بي، فقال له النبي ردد هذا الدعاء: " اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ، القَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك تسعة وأربعين كلمة تجعل الله سبحانه وتعالى يزيل الهم والحزن عن المكروب إذا رددها أو دعا ربه بها.

وأوضحت « الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من دعاء المهموم، إذا ما أصاب عبدًا همُّ ولا حزن فقال: « اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي »، إلا أذهب الله حزنه وهمه، وأبدله مكانه فرحًا.

واستشهدت بما ورد أنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي . إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا» . قَالَ : فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلا نَتَعَلَّمُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : « بَلَى ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا ».

أدعية الهم والحزن

وردت في السنة أدعية كثيرة لتفريج الهم والحزن والكرب، ومن هذه الأحاديث:
- قوله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم لأسماء بنت عميس -رضي الله عنها-: «ألا أعلِّمُكِ كلِماتٍ تَقولينَهُنَّ عندَ الكَربِ أو في الكَربِ؟ اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا).

- و كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدعو عند الكرب: «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ».

- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « دَعْوةُ ذي النُّونِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فإنَّها لم يَدْعُ بها مُسلمٌ ربَّه في شيءٍ قَطُّ إلَّا استَجابَ له».

دعاء كل مهموم من الديون دار الإفتاء المصرية الإفتاء أدعية الهم والحزن دعاء المهموم

ترشيحاتنا

أبو القنبلة الذرية الوحيدة بالعالم الإسلامي.. وفاة العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان

هل الحكم بالحبس عامين لـ الطبيب صاحب واقعة السجود للكلب نهائي؟ .. محامي بالنقض يكشف التفاصيل

الدراسة تنتظم بجميع المدارس.. وجولات للمسئولون لمتابعة تنفيذ التعليمات

علي جمعة: شفاعة النبي يوم القيامة تشمل المؤمن والكافر معا

الأولى منذ 2003|انطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق.. والكاظمي يصفها بفرصة تغيير الواقع

سعر الدولار في البنوك اليوم 10- 10- 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

ضيعت عمري في الزمالك .. جنش ينهار فى البكاء على الهواء

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ