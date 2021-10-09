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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية|2.9 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية و18.5 مليار جنيه أذون خزانة

وزارة المالية
وزارة المالية

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية علي مدار اليوم السبت وهي كالآتي…

للشركات الصغيرة.. كيف تحصل علي تمويل بـ 6 ملايين جنيه بمبادرة مشروعك


يسعي الجهاز المصرفي لزيادة شرائح جديدة من العملاء لديه من خلال تطوير خدماتها المقدمة للجمهور بالتوازي مع الإجراءات التي يقوم عليها البنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة العملاء للتعامل مع البنوك.

البنك المركزي:2.9 تريليون جنيه حجم محفظة الأوراق المالية في يونيو 2021

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 18 يسجل 660 جنيها

الحكومة تبيع أذون خزانة بـ18.5 مليار جنيه..غدا


تعتزموزارة المالية، طرح أذون خزانة، غدا الأحد من أجلي 91 و273 يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

البترول: نبيع البنزين بسعر التكلفة.. ولم نقترب من السولار لأسباب مجتمعية


قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن أسعار البنزين في مصر بسعر التكلفة فقط، والدولة لا تكسب من وراء البنزين، مردفًا «في الأول كنا بنبيع بخسارة والدعم كان كبيرًا».


البنك المركزي:2.9 تريليون جنيه حجم محفظة الأوراق المالية في يونيو 2021
ارتفعت محفظة الأوراق المالية لـ2.9 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 2.81 تريليون جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 2.803 تريليون جنيه في إبريل 2021


إلغاء الدعم عن البطاقة التموينية في هذه الحالة.. تعرف عليها
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم مصادرة البطاقات التموينية التي يتركها أصحابها لدي المخابز ومن ثم سيتم إلغاء الدعم عن الأسرة المستفيدة من تلك البطاقة.


استقرار الدولار في البنوك و 15.68 جنيها أعلى سعر
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه علي مدار الأسبوع الماضي وحتي نهاية اليوم السبت؛ بدون أي تغيير على مستوي البنوك العاملة بمصر، فوفقا لجدول اسعار العملة الأجنبية لدي البنك المركزي، فقد تم ثبيت سعر الدولار أمام الجنيه  عند 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع منذ الأربعاء الماضي.
350 جنيه ارتفاعا بأسعار الأرز الشعير.. والشعبة تتهم تخزين التجار
أرجع  مصطفي السلطيسي عضو شعبة الأرز بغرفة صناعه الحبوب باتحاد الصناعات  ارتفاع أسعار الأرز حاليا إلى اتجاه التجار للتخزين خلال الفترة الحالية، مما تسبب في ارتفاع أسعار الأرز رغم وجود مخزون كبير، وبداية موسم جديد، منوها أن التجار بدأوا في التخزين آملين في ارتفاع الأسعار لتحقيق مكاسب أكبر.

النشرة الاقتصادية الأحداث والفعاليات الاقتصادية مال واعمال اخبار مصر تمويل الشركات أذون خزانة سعر البنزين

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