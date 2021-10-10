شاهد.. عروسان يدخلان إلى حفل زفافهما على حفار|فيديو

حفلات الزفاف مكلفة من حيث المال والجهد، خاصة مع تزايد رغبة الأزواج في جعله حدثًا لا يُنسى مدى الحياة مثل هذين العروسين في باكستان.

على الطريقة المصرية، قام عروسان في باكستان بالدخول إلى حفل زفافهما على عربة حفار، مرفوعين في الهواء.

أثار مقطع الفيديو المتداول من وادي هونزا في باكستان ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الفيديو بواسطة حساب Pamir Times على Twitter.

يشير تعليق أسفل الفيديو إلى أن آلة الحفار تخص العريس وأن العروس أرادت تكريم مهنته، في إشارة منها أن عمله لا يعيبه.

أثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاروا إلى أن الطريقة فريدة للزواج إذا كان الغرض هو إبقاء الحدث في الذاكرة العامة.