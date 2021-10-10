عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. عروسان يدخلان إلى حفل زفافهما على حفار|فيديو

باكستان
باكستان

حفلات الزفاف مكلفة من حيث المال والجهد، خاصة مع تزايد رغبة الأزواج في جعله حدثًا لا يُنسى مدى الحياة مثل هذين العروسين في باكستان.

 

على الطريقة المصرية، قام عروسان في باكستان بالدخول إلى حفل زفافهما على عربة حفار، مرفوعين في الهواء.

 

أثار مقطع الفيديو المتداول من وادي هونزا في باكستان ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الفيديو بواسطة حساب Pamir Times على Twitter.

 

يشير تعليق أسفل الفيديو إلى أن آلة الحفار تخص العريس وأن العروس أرادت تكريم مهنته، في إشارة منها أن عمله لا يعيبه.

 

أثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاروا إلى أن الطريقة فريدة للزواج إذا كان الغرض هو إبقاء الحدث في الذاكرة العامة.

باكستان عروسان حفل زفاف حفلات الزفاف Twitter العريس العروس اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

زي الأفلام.. شاهد سائق توك توك يحطم الأرقام القياسية بالقيادة على عجلتين|فيديو

مقطع يوقف القلب.. شاهد أسد يخرج من حمام عمومي ويفاجئ المارة|فيديو

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

ترشيحاتنا

ريدمي تستعد لإطلاق هاتف عملاق ينافس هواتف سامسونج

مع بدء الدراسة| احذر التوجه بهذا الدعاء لأبنائك.. الشيخ الشعراوي يوضح

بإطلالة توكسيدو بلاك .. لاند روفر ديفندر تخطف الأنظار .. صور

المالية تبيع أذون خزانة بـ18.5 مليار جنيه.. اليوم

من اقتحام النقابة إلى التعدى على صاحب محل بالإسكندرية .. أزمات حمو بيكا عرض مستمر

بث مباشر .. بيج رامي ينافس علي لقب مستر أولمبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة | حبني ودلعني جداً .. ماذا فعل العندليب من أجل شهرة شريهان ؟ | شاهد

شاهد.. عروسان يدخلان إلى حفل زفافهما على حفار|فيديو

ملابس مناسبة للأم المرضعة في الخريف .. صور

رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسل المماليك خارجيا في الجيزة

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ