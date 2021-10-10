أحمد فؤاد سليم: أواظب على قراءة القرآن وأفادني كثيرا في التمثيل

قام الفنان احمد فؤاد سليم بتلاوة القرأن خلال تواجده ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة مع الاعلامي عمرو الليثي.



وقال "فؤاد":"الحمد لله انا مواظب على قراءة القرأن الكريم يوميا و هذا افادني كثيراً في الفهم ، لانه في القران دائما الله يكلمك و انت تتدبر المعانى ، و هذا ما جعلنى اركز في معانى الفن اللى بقدمه.

وعلى الجانب الاخر كان قد قال ان حكاية رق الحبيب تطرح فكرة جديدة و هي ان دور الايتام كل ١٥ يوم بتأتي بالاولاد ليزوروا دار المسنين والالتقاء بالاباء والامهات ، ويجلسزا معهم وساهمت تلك الفكرة ، في وجود علاقة بين الاطفال و المسنين ، ووجه الفنان احمد فؤاد سليم مناشدة وطالب وزارة التضامن الاجتماعى بتبنى الفكرة التي قدمها المسلسل.

حكاية رق الحبيب يشارك فى بطولتها عدد من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وإيمى طلعت زكريا ، ومن إخراج إسماعيل فاروق ومن تأليف أحمد عبدالفتاح.