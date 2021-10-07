إرادة حقيقية للنصر.. أحمد فؤاد سليم: كنت جنديا بالجيش في حرب أكتوبر

كشف الفنان أحمد فؤاد سليم، كواليس التحاقه بالجيش المصري في فترة الاستعداد لحرب 1973، وذكرياته مع نكسة 1967.

وأضاف أحمد فؤاد سليم في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" كنت جندي في القوات المسلحة إبان حرب أكتوبر المجيدة ".

وتابع أحمد فؤاد سليم :" كنت في الدفاع الجوي وكنت على مدفع يضرب ألف طلقة في الدقيقة".

وأكمل احمد فؤاد سليم :" دخلت الجيش في عام 1968 ، وفترة الإعداد لـ حرب اكتوبر كانت تعتبر بداية مصر الجديدة"، مضيفا:" كان هناك إرادة حقيقية للحرب واستعادة الأرض ".



ولفت أحمد فؤاد سليم :" تدربنا تدريبات شاقة جدا تفوق أحداث حرب أكتوبر نفسها "، مضيفا:" أنور السادات كان جاد جدا في التعامل خلال فترة الإعداد للحرب".