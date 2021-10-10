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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

طائرة
طائرة

انتشر مقطع فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطائرة تابعة لشركة طيران الهند عالقة تحت كوبري، ولا يمكن تحريكها.

 

يظهر في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 40 ثانية طائرة عالقة تحت كوبري مشاة على الطريق السريع بين دلهي وجوروجرام بالقرب من مطار دلهي.

 

ترك الحادث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مذهولين، وبدأ العديد من المستخدمين في أنحاء العالم مشاركة الصور تحت تعليقات ساخرة مثل: “محتاجة زقة”.

 

مما دفع شركة طيران الهند لإصدار بيان رسمي لتوضيح حقيقة القصة.

 

وأوضحت شركة الطيران الهندية أنه تم بيع الطائرة وكان مالكها الجديد يقوم بنقلها عندما علقت أسفل الكوبري.

 

ووفقًا لمسئول في شركة طيران الهند، يتم بيع الطائرات القديمة بشكل دوري، وأضافت أن النقل البري هو مسئولية المشتري الجديد ولا علاقة لشركة الطيران بالحادث.

 

وقال مسئول لـ IANS: "هذه طائرة ملغاة مسجلة لشركة طيران الهند وقد تم بيعها، والشركة لا علاقة لها على الإطلاق بالطائرة تحت أي ظرف من الظروف."

 

وكشفت السلطات أيضًا أنه قبل نقلها، تمت إزالة الأجنحة وإعلانات إلكترونيات الطيران الرئيسية الأخرى من جسم الطائرة.

 

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