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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مهيب عبد الهادي ينشر صورة له مع محمد صلاح .. شاهد

صدى البلد

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي ، صورة له مع نجم منتخب مصر محمد صلاح ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام .

وعلق مهيب عبد الهادي على الصورة بوضع قلب . 

يذكر أن احتفل الدولى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بفوز المنتخب الوطني على نظيره الليبى، فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد برج العرب.

ونشر محمد صلاح عبر "انستجرام" صور من اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد، سجله عمر مرموش، وذلك فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

وتصدر منتخب مصر  مجموعته بـ7 نقاط، يليه المنتخب الليبى بـ6 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط، وأخيرًا الجابون بنقطة واحدة فقط.

 

منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش ليفربول

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