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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مقتل معلمة مسلمة.. تحرك عاجل من بريطانيا لحماية النساء

بريطانيا
بريطانيا

قررت شركة الاتصالات البريطانية BT، تطوير تطبيق تعقب تحت اسم “خذني إلى المنزل”، والذي سيسمح للنساء بالاتصال بنظام تتبع، وذلك عقب مقتل مديرة تسويق ومعلمة مسلمة وغيرهم في بريطانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، ستتمكن النساء مستخدمات الخدمة، من إدخال عنوان منازلهن ووجهات أخرى علي الهاتف المحمول، حيث يجب قبل تشغيل التطبيق الاتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 888.

وهو ما سيقوم بدوره بإجراء مكالمة عندما يكون المستخدم بالفعل في الوجهة، وفي حال لم يكن هناك رد، فسيقوم المتعقب بالاتصال بجهات الطوارئ ومن ثم الشرطة.

وقال فيليب يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة BT: "الخدمة الجديدة تسمى مبدئيا 888 أو خذني إلى المنزل، ولكن يمكن استخدامها أيضا عند ركوب سيارات الأجرة أو وسائل النقل العام أو أي رحلات أخرى".

وبدأ المسؤولون التنفيذيون في تطوير التطبيق للتعقب، عقب مقتل مديرة التسويق سارة إيفيرارد، والمعلمة المسلمة سابينا نيسا في شوارع لندن.

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وحكمت محكمة أولد بيلي، وفي أواخر سبتمبر، على الشرطي السابق، واين كوزينز، بالسجن مدى الحياة لاغتصاب وقتل سارة إيفيرارد.

واختفت سارة أثناء عودتها إلى المنزل في مارس، وتم اعتقال كوزينز بعد أن تم تتبعه عبر كاميرات المرور لسيارة مستأجرة كان يقودها لبعض الوقت في لندن على طول طريق سلكته سارة.

بريطانيا مقتل معلمة جهاز تعقب الهاتف المحمول معلمة مسلمة النساء شركة الاتصالات لندن

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