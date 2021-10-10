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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الرمان في الصباح

عصير الرمان
عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على العديد من الفوائد الصحية، ومستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من النبيذ الأحمر والشاي الأخضر . 

 

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فوائد عصير الرمان

ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان في إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب .

يحتوي عصير ثمرة رمان واحدة على أكثر من 40 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي ، لذلك اختر عصير الرمان الطازج أو منزلي الصنع للحصول على أقصى قدر من العناصر الغذائية.

كما وجد الباحثون أنه قد يساعد في وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا ،وعلى الرغم من عدم وجود دراسات طويلة الأمد مع البشر تثبت أن عصير الرمان يقي من الإصابة بالسرطان أو يقلل من مخاطر الإصابة به .

ويمكن لعصير الرمان أن يقلل الالتهاب في الأمعاء ويحسن الهضم، قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

على الرغم من وجود معتقدات وأبحاث متضاربة حول ما إذا كان عصير الرمان يساعد في الإسهال أم يفاقمه ، فإن معظم الأطباء ينصحون بتجنبه حتى تشعر بالتحسن وتهدأ الأعراض.

الرمان عصير الرمان فوائد عصير الرمان فيتامين سي السرطان

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