مفعول السحر .. عصير طبيعي يعالج التهاب المفاصل الروماتويدي

كشفت دراسة حديثة عن حل سحري للقضاء على التهاب المفاصل الروماتويدي أو العظمي دون تناول أى أدوية أو عقاقير طبية.

ووفقا لما جاء في موقع "ديلي إكسبريس" تمكنت الدراسة الحديثة من التوصل لطريقة غير متوقعة لعلاج التهاب المفاصل حيث ذكرت الدراسة أن عصير فاكهة الأناناس يعد ترياقا لالتهاب المفاصل الروماتويدي ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة.

وأظهرت دراسات سابقة عديدة أنه يمكن أن يعالج التهاب المفاصل الروماتويدي ويمنع تدهور الحالة بل ويحسنها.

ومن أسرار اختيار الأناناس لعلاج التهاب المفاصل أنه مصدر جيد لفيتامين C وإنزيم البروميلين، الذي ثبت أنه يقلل الألم والتورم لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.



وكشفت الدراسة أن تأثير البروميلين المضاد للالتهابات ينبع من قدرته على تعزيز إنتاج مركبين أساسيين يعملان على عكس الالتهاب حيث استُخدمت مشتقات الإنزيم في المكملات الغذائية لعلاج الالتهابات الحادة والإصابات الرياضية.



ومن بين الطرق المختلفة لتعزيز الاستهلاك الغذائي للبروميلين للتخفيف من آلام المفاصل هى تناول الأناناس الطازج أو شرب عصيره حيث ثبت أنه أكثر فائدة من تناوله في المكملات الغذائية.

ويمكن أن تساعد المركبات العضوية المعروفة باسم البوليفينول الموجودة في الأناناس أيضا في تخفيف الألم الناتج عن هشاشة العظام.

وثبت أن هذه المركبات تعمل على تحسين مرونة المفاصل والحركة العامة.

يذكر أن إحدى الدراسات العلمية التى أجريت في عام 2006 حللت أهم نتائج الدراسات حول العلاجات البديلة لالتهاب المفاصل ووجدت أن البروميلين أكثر فعالية من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.