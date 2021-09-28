يبحث عدد كبير من الأشخاص عن كيفية علاج طنين الرأس بالأعشاب لأنه من أكثر الأمراض الشائعة بين البشر فى مختلف الأعمار.

ويلجأ الناس لاستخدام طرق علاج طنين الرأس بالأعشاب لأنه من أكثر الطرق الآمنة وفى نفس الوقت فعالة ويمكن الحصول عليها بسهولة هذا فضلا عن تكلفتها المنخفضة في كثير من الأحيان.

يعد علاج طنين الرأس بالأعشاب من أقدم الطرق المستخدمة لعلاج هذه المشكلة الصحية حيث استخدمها قدماء العرب والهنود والصينيين.



نكشف لكم فى هذا التقرير أهم طرق علاج طنين الرأس بالأعشاب ومدى فاعلية الحجامة فى التخلص من هذه المشكلة المزعجة.



علاج طنين الرأس بالأعشاب



الجينسنج

في العصور القديمة تم استخدام نبات طبي صيني من عائلة Araliaceae لعلاج طنين الرأس منذ فجر الطب التقليدي يسمى الجينسنج الأحمر الكوري (KRG) هو دواء عشبي كوري تقليدي ، تم استخدامه لأكثر من 2000 عام ، ويعتقد أن له العديد من الفوائد لجسم الإنسان يعتبر أن الإجهاد التأكسدي هو سبب طنين الأذن مجهول السبب وقد يستفيد المرضى من العلاج المضاد للأكسدة عن طريق الفم لذلك ، تم اقتراح KRG لعلاج طنين الرأس لأنه يثبط إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) ويخفف أيضًا من الإجهاد التأكسدي الناجم عن بيروكسيد الهيدروجين في خلايا الورم الأرومي العصبي البشري تم تقييم تأثير KRG (3000 مجم / يوم) في تجربة سريرية عشوائية أظهر فيها المرضى انخفاضًا كبيرًا في درجة مخزون إعاقة طنين الأذن (THI) وزيادة جودة الحياة. كما تم الإبلاغ عن بعض الآثار الضارة لـ Jinseng وخاصة في إقليم كردستان في الأدبيات.

ومرض نقص الطاقة الحيوية (DE) ، المعروف باسم نقص تشي ، هو متلازمة الطب الصيني التقليدي والتي تشير إلى هوية المرض الناشئة وأسبابه، وتعتقد بعض الدراسات أن الجنسنج وخاصة الأحمر الكوري قد يسبب بعض الآثار الضارة إذا كان تكوين جسم المريض لا يتطابق مع نقص تشي ومع ذلك، أفاد آخرون أن الجينسنج هو علاج لنقص تشي بغض النظر عن سبب الإصابة به.



الثوم

أفادت الأبحاث التي أجريت سابقًا عن تأثير خفض الدهون في الثوم والبعض الآخر قد اعتبر نشاط الفبرين وخفض ضغط الدم كأدوار علاجية للثوم.

ذكرت دراسات قليلة أيضًا أن الثوم مفيد في علاج طنين الأذن ويفسر سر تأثير الثوم على طنين الأذن إلى تحسين تدفق الدم في قوقعة الأذن نتيجة لقدرته على تكوين مضاد للصفائح، واستقرار ضغط الدم، وزيادة القدرة المضادة للأكسدة في الدم ولم تجر دراسات علمية للمصادقة على هذه التأثيرات وكلها نظرية



الجنكة بيلوبا

يعتقد أن نبات الجنكة بيلوبا يحفز الدورة الدموية وقد يكون له تأثير على مجموعة فرعية من الأشخاص المصابين بطنين الرأس.

بالنسبة لتقرير نُشر في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية في عام 2013 ، فقد قام الباحثون أربع تجارب إكلينيكية منشورة سابقًا (بإجمالي 1543 مشاركًا) على الجنكة بيلوبا لعلاج طنين الرأس.



ولم يجد الباحثون أي دليل على أن الجنكة كانت فعالة للأشخاص الذين يعانون من طنين الرأس وأصوات الأذن باعتباره مصدر قلقهم الأساسي وفي إحدى الدراسات التي شملت أشخاصًا يعانون من الخرف الخفيف إلى المتوسط ​​، لوحظ انخفاض طفيف ولكنه مهم إحصائيًا في أعراض طنين الأذن لدى الأشخاص المصابين بالخرف الوعائي أو مرض الزهايمر.



علاج طنين الرأس بالبصل

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن علاج طنين الرأس بالبصل لأنه من أكثر العلاجات المنتشرة بشكل واسع على السوشيال ميديا .. فما حقيقتها؟

بدأ استخدام البصل فى علاج طنين الرأس في القرن التاسع عشر حيث يحتوي البصل على مادة الفلافونويد التي تسمى كيرسيتين وهى تمتلك خصائص مضادة للالتهابات وتتطلب إحدى الطرق تسخين البصل عند 450 درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك بمجرد أن يبرد، اقطع البصل إلى نصفين واعصر العصير في وعاء ثم ضع بضع قطرات من العصير في الأذن أو يمكنك وضع نصف البصل مباشرة فوق الأذن المصابة.



علاج الطنين النابض بالأعشاب

يعد علاج الطنين النابض بالأعشاب من أكثر الوسائل العلاجية التى يبحث عنها المصابون بهذه المشكلة الصحية لأنها من أكثر أمانا ومضاعفتها الجانبية قليلة وقد لا تكون هناك مضاعفات جانبية من الأساس اذا تم استخدام الأعشاب بعناية .



ومرض الطنين النابض ينتج عن دوران الدم في الأذنين أو بالقرب منها وسمي بالنابض لأنه يتماشى مع نبضات القلب، وعلى عكس معظم أنواع طنين الأذن فإن الطنين النابض له مصدر مادي للصوت تلتقطه أذنيك وهو صوت مضخم لدم يدور عبر الشرايين.

الرنين أو الأزيز الذي تسمعه مع أنواع أخرى من الطنين هو نتيجة لالتقاط الأعصاب لإشارات كهربائية غير طبيعية تنتقل من أذنيك إلى عقلك وغالبًا ما يتم علاج طنين الأذن النابض بمعالجة السبب الكامن وراءه.

يمكن عادةً علاج ارتفاع ضغط الدم والأوردة والشريان بمجموعة من الأدوية وتغييرات في نمط الحياة ، بما في ذلك:

اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم والابتعاد عن الاطعمة االتى تحتوى على نسبة عالية منه أو تقليلها قدر الإمكان مثل الطماطم والعرقسوس.

الحد من التوتر: تناول الأطعمة والنباتات التى تساع على علاج التوتر والقلق

هذا بالإضافة إلى ضرورة التمرين المنتظم والاقلاع عن التدخين وإذا كان السبب يتعلق بمشكلة معينة في الشريان أو الوريد ، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية أو إجراء قسطرة لعلاج الحالة و أحيانًا يتم وضع أنبوب شبكي مرن ، يسمى الدعامة ، في شريان مسدود لفتحه وتحسين تدفق الدم.



علاج طنين الرأس بالحجامة

يعد علاج طنين الرأس بالحجامة من الطرق القديمة المستخدمة في جميع أنحاء العالم منذ آلاف السنين، وتتم ممارسة العلاج بالحجامة عن طريق عمل شفط داخل أكواب توضع على مناطق محددة مسبقًا من الجلد.

وأجريت تجربة علمية علمية على سيدة تبلغ من العمر 48 عامًا ولديها تاريخ لمدة أربع سنوات مع مرض منيير ، وطنين الأذن المتكرر ، ونوبات الدوخة ، وامتلاء الأذن اليمنى وأصيب المريض بفقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ وتلقت العلاج التقليدي والحجامة الرطبة كعلاج مكمل.

بعد اكتمال بروتوكول الإدارة التكاملية، وكشفت اختبارات قياس السمع ذات النغمة النقية عن تحسن كبير في السمع عبر جميع الترددات تقريبًا والتخلص من طنين الرأس إلى حد كبير، وعلى حد علمنا فإن عرض الحالة هذا هو أول حالة تم الإبلاغ عنها من هذا النوع، وتم الإبلاغ عن تأثير إيجابي للحجامة في حالتنا كعلاج تكميلي ويوصى بشدة بإجراء تجارب سريرية كبيرة وجيدة التصميم لتقييم فعالية وسلامة العلاج بالحجامة الرطبة (WCT) كعلاج تكميلي.

المصادر

intechopen

everydayhealth

healthline

pubmed