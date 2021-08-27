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توك شو

مخاطر استخدام الأطفال لسماعات الرأس.. فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور آدم محمد آدم استشاري الأنف والأذن والحنجرة، خطورة استخدام الأطفال لسماعات الرأس.

وتابع آدم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc  والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" الذبذبات العالية لفترة طويلة في غاية الخطورة، وتأثر على عظيمات الأذن الوسطى بشكل مباشر.

وأوضح:" السماعات  التي تعمل بشكل مرتفع تؤثر علي طبلة الأذن بشكل طويل المدى، ناصحا الأمهات والحوامل بضرورة مراعاة الإبتعاد عن الأصوات المرتفعة حرصا علي الأطفال

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أعراض طنين الأذن.. هل يمكن أن يجعلك طنين الأذن أصما؟

الطنين هو اضطراب مؤلم يظهر بعدة طرق، عادة ما يقضي المصابون وقتًا طويلاً في بيئات ذات أصوات عالية الصوت. ولكن هل يمكن أن يجعلك طنين الأذن تصم؟

وطبقا لأحد أشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول طنين الأذن ، الذي يظهر على شكل رنين أو هسهسة في الأذنين ، هو حالة مؤلمة يعاني منها واحد من كل 10 أشخاص في حياتهم، غالبًا ما يكون مؤقتًا ، لكن يعاني البعض من الأعراض بشكل دائم، في بعض الأحيان ، يشعر المصابون بأن طنين الأذن  يزداد سوءًا. 

مرأةأعراض طنين الأذن.. هل يمكن أن يجعلك طنين الأذن أصما؟
السبت 14/أغسطس/2021 - 05:37 ص
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طنين الأذن طنين الأذن
أسماء عبد الحفيظ
الطنين هو اضطراب مؤلم يظهر بعدة طرق، عادة ما يقضي المصابون وقتًا طويلاً في بيئات ذات أصوات عالية الصوت. ولكن هل يمكن أن يجعلك طنين الأذن تصم؟

وطبقا لاحد اشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول طنين الأذن ، الذي يظهر على شكل رنين أو هسهسة في الأذنين ، هو حالة مؤلمة يعاني منها واحد من كل 10 أشخاص في حياتهم، غالبًا ما يكون مؤقتًا ، لكن يعاني البعض من الأعراض بشكل دائم، في بعض الأحيان ، يشعر المصابون بأن طنين الأذن  يزداد سوءًا. 
 

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هل يمكن أن يجعلك طنين الأذن أصما؟
 

اعتمادًا على شدة الطنين ، قد يتداخل الطنين أحيانًا مع قدرة الشخص على سماع أصوات أخرى.
 

أولئك الذين يعانون من هذه الحالة سوف يسمعون صوتًا يبدو أنه صادر من رؤوسهم.

غالبًا ما تؤدي الجهود المبذولة لسد الأذنين أو حجب الأصوات الأخرى إلى تكثيف التجربة.

أعراض طنين الأذن 
قد يسمع المرضى الأنواع التالية من الأصوات غير مسبوقة وبأحجام مختلفة:

رنين
الأز
أزيز
طنين
الهسهسة
الخفقان
الموسيقى أو الغناء
قد تظل الأصوات ثابتة ، تأتي وتذهب أو تظهر في إحدى الأذنين أو كلتيهما.
 

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