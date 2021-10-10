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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتفالا بالمولد النبوي.. إيهاب توفيق يحيى حفلا غنائيا بـ دار الأوبرا

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

يحيى الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا يوم 18 أكتوبر من الشهر الجارى بمسرح النافورة احتفالا بالمولد النبوى الشريف . 

وكان الفنان إيهاب توفيق أعلن عن إحيائه حفل زفاف نجم النادي الأهلي محمد مجدي قفشة .

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ” ، شرفني كابتن محمد مجدي قفشه في خان المعز وبحضور حبيبي سعفان ومجموعة كبيرة من الأصدقاء ألف مبروك ياكابتن مصر الزواج وعقبال مانشوف أولادك إن شاء الله".

وطرح المطرب إيهاب توفيق أغنيته الجديدة بعنوان “طلقة” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

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تكريم إيهاب توفيق ونجاتي وإيساف في مهرجان Top Event بالإسماعيلية

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غدا .. إيهاب توفيق يحيي حفلا في العلمين الجديدة

الأغنية من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.

 

وفي سياق آخر، طرح إيهاب توفيق مؤخراً أغنية  "زحمة الأيام"، بمشاركة حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس، وهي من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.

 

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق، سبق وأن قال “إنني عندما أشاهد كليباتي القديمة بضحك مثل الجمهور وهذا لأنني لا اكترث إلي مثل هذه الأمور مؤكدا انه طالما لم يخرجوا عن النص خليهم يضحكوا براحتهم”.

المطرب إيهاب توفيق الفنان أيهاب توفيق زحمة الايام المولد النبوي الشريف ايهاب توفيق

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