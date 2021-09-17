تكريم إيهاب توفيق ونجاتي وإيساف في مهرجان Top Event بالإسماعيلية

حرص عدد من نجوم الفن على حضور مهرجان Top Event التي أقيمت فعالياته لأول مرة في الاسماعلية مؤخرا ومنهم المطرب إيهاب توفيق وايساف ومحمد نجاتي وشحته كاريكا ومحمد فاروق شيبة وتامر فرج والإعلامية سالى مطر وغيرهم.

فعاليات المهرجان

وقال رئيس المهرجان أحمد غربية أن الهدف منه اختيار أجمل طفل في الإسماعيلية وكذلك تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة، وتم حصول الطفل والطفلة الفائزين على 300 دولار بالإضافة إلى رحلة 4 أيام إلى مدينة شرم الشيخ بمصاحبة الوالد والوالدة مشيرا أنه تم اختيار الفائزين على أساس الموهبة الثقافة العامة وتراوح أعمارهم من 6 إلى 12 سنة .

وأضاف تم صعود 21 طفل من ذوى الهمم الخاصة وحضورهم المهرجان ومن المقرر إحياء حفل خاص بهم خلال شهر أكتوبر المقبل في الإسماعيلية وتكريمهم، ووجه غربية الشكر لكل لكل من الفنانين الذين حضروا الحفل وأتوا من محافظات أخرى .

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