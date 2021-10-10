إجراءات تصعيدية جزائرية محتملة ضد المغرب

عرضت قناة “روسيا اليوم” تقريرا عن اتهامات الجيش الجزائرى للمغرب.

وذكر التقرير أن الجزائر تتهم المغرب بمواصلة الأعمال العدائية ضدها، وتؤكد أن التطبيع مع إسرائيل لن يقلب الموازين.

وأضاف التقرير أن الجزائر تتهم المغرب بشن حرب إعلامية للنيل منها.

وأشار إلى أن الجزائر قامت بالرد على اتهامات المغرب، ونفى الجيش الجزائرى وجود عناصر من حزب الله اللبنانى فى مدينة تندوف.

وأوضح التقرير أن المغرب يعزز من قدراتع العسكرية، منوها إلى أن هناك وسائل إعلامية تتحدث عن تعاون عسكرى مرتقب بين الرباط وتل أبيب.

ولفت إلى أن التعاون يشمل الأتفاق على إنتاج طائرات "كاميكازى" المسيرة، وأنظمة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى مركبات مدرعة ودبابات.

وقررت الجزائر الغلق الفوري للمجال الجوي مع المغرب بسبب ما وصفته بـ"استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن المجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، قرر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك تلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي.

وأضاف البيان أن "الاجتماع درس التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، والنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك تلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداءً من اليوم".

كان المجلس الأعلى للأمن الجزائري انعقد اليوم واستهله الرئيس بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح.

وحذر دبلوماسي جزائري كبير من أن الجزائر قد تلجأ إلى مزيد من الإجراءات التصعيدية في خلافها مع المغرب، وذلك بعد قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي.

وقال عمار بلاني، مسئول ملف دول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية، إنه "من غير الممكن استبعاد اللجوء لإجراءات إضافية دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات التي ربما تكون موضع دراسة"، وفقا لوكالة "رويترز".

والعلاقات بين الدولتين الجارتين في شمال أفريقيا متوترة منذ عقود، حيث أغلقت الجزائر والمغرب حدودهما منذ عام 1994.

وقبل أيام أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة المملكة بتنفيذ ما وصفته بـ"الأعمال الدنيئة" ضدها، موضحة أن "عداء المغرب ممنهج ومبيت".

كما أعلنت الجزائر الإغلاق الفوري لمجالها الجوي مع المملكة المغربية.

فيما قالت مصادر في الطيران المغربي إن 15 رحلة جوية فقط سوف تتأثر بقرار الجزائر إغلاق المجال الجوي أمام المغرب.