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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تستقبل الطلاب الجدد بأسبوع من الأنشطة

الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد

تستعد كلية الاقتصاد والعلوم  السياسية لبدء العام الدراسي الجديد وسط برنامج حافل لاستقبال الطلاب الجدد يتضمن مجموعة من الفعاليات المستمرة على مدار أسبوع كامل، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد الكلية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات تبدأ بافتتاح معرض للمشغولات اليدوية، ثم جولة تعريفية للطلبة داخل الكلية والحرم الجامعي بمشاركة مجموعة من طلاب الدفعات الثانية والثالثة والرابعة، وسط مجموعة من الفعاليات والأسئلة الثقافية والمعلومات العامة وألعاب تنس الطاولة والشطرنج.

 

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ويشهد اليوم الثاني، استقبال وترحيب للطلاب الجدد من الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ويستعرض لهم رؤية الكلية ورسالتها العلمية وأهم المراحل التي مرت على الكلية في تاريخها وأبرز خريجيها، كما يتناول اللقاء ما يحفز الطلبة على استكمال واستمرار تفوقهم العلمي خلال سنوات الدراسة الجامعية، موضحًا كافة الأنشطة والفعاليات والفرص التي تتيحها الكلية لأبنائها الطلبة بما يضمن تخرجهم مجهزين ومؤهلين لسوق العمل وفق احتياجاته وآلياته وأدواته الحديثة.


وتتضمن أنشطة الكلية في اسبوع استقبال الطلاب الجدد، تنظيم لقاءات يوم الأحد أيضًا مع مديرو المراكز والوحدات البحثية، وسيعقد لقاء آخر يوم الاثنين، للطلاب مع مدير مكتب التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالكلية للحديث عن المنح المتاحة وفرص التبادل الطلابي. 


ويتناول البرنامج في اليوم الرابع (الثلاثاء) تنظيم لقاء مع الدكتورة هبة مدحت زكي مديرة حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وسيعقد بعد ظهر ذات اليوم ندوة عن حرب وانتصارات اكتوبر المجيدة بمشاركة اللواء طه السيد واللواء محمد قشقوش، ويعقد الأربعاء ندوة تعريفية حول أنشطة رعاية الشباب واتحاد الطلاب عن الأنشطة داخل الكلية والتعريف بنشاط اللجان الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية والأسر، والتعرف أيضًا على جميع الأنشطة الطلابية التي تنطلق تحت مظلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من نماذج المحاكاة والمبادرات والفرق الطلابية، وسيعقد يوم الخميس حلقة نقاشية مع معيدي وخريجي الكلية حول الكلية وتخصصاتها وسوق العمل.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية العام الدراسي الجديد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد

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